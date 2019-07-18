Килпять італійські пристрасті: Тодоренко і Топалов відверто розповіли про сімейне життя

Українська ведуча Регіна Тодоренко і російський співак Влад Топалов офіційно узаконили свої стосунки ще в жовтні минулого року. У грудні народився їхній первісток, син Михайло, а влітку 2019 вони вирішили з розмахом відсвяткувати весілля, що і зробили 3 липня на розкішній віллі біля Сорренто в Італії.

В інтерв'ю журналу OK щасливе подружжя відверто розповіли про те, як протікає їхнє сімейне життя. За їх словами, воно дуже бурхливе та емоційне, проте гумор завжди допомагає згладжувати гострі кути.

"У нас киплять такі італійські пристрасті, що ми вже кілька разів за ці півроку хотіли розлучитися. Але у мене особисто є формула, якої мені хотілося б дотримуватися в сімейних відносинах. Ти, чоловік, вказуєш нам шлях, а я, жінка..." - каже Регіна.

"...посилаю тебе куди подалі і йду своїм", - продовжує Влад.

"Ні, збираю нам рюкзак в цю подорож! Для мене так", - заявила ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов відсвяткували весілля в Італії (ok-magazine.ru)

Топалов впевнений, що потрібно шукати компроміси і поважати один одного.

"Нашій родині лише півроку, тому нам зарано про це міркувати. Я вважаю, що фундамент — це в першу чергу повага і довіра, вміння слухати і чути, знаходити компроміси і йти назустріч один одному. Чи це спрацює в нашому випадку? Років через п'ять поговоримо про це", - зазначив артист.

"Почуття гумору взагалі рятує життя. Кажуть, краса врятує світ. Ні, почуття гумору врятує світ!" - додала Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов відсвяткували весілля в Італії (ok-magazine.ru)

Молода мама також повідала про спільний побут і подякувала своєму коханому за допомогу.

"Я дуже вдячна Владиславу Михайловичу за те, що він змирився з моєю недосконалістю і трошки полегшив мені життя: найняв людей, які мені допомагають у вихованні дитини та веденні домашніх справ", - зізналася вона.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов відсвяткували весілля в Італії (ok-magazine.ru)

Влад вважає, що перевірка побутом вчить пару миритися з недоліками один одного.

"Побут — це дуже цікава подорож. Це хороша перевірка ваших реальних почуттів. Дратує багато. І ти вчишся з цим миритися. Десь Регіна терпить мої недоліки, десь я закриваю очі на її звички. І замість того, щоб витрачати нерви на роздратування, я краще допоможу їй, грубо кажучи, прибрати зі столу або вимити посуд. Це система противаг. В інший раз Регіна допоможе мені чи дасть можливість виправитися", - розповів співак.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов відсвяткували весілля в Італії (ok-magazine.ru)

Закохані поділилися, як ласкаво називають один одного.

"Ми бери, від англійського слова bear — "ведмідь". А чому? Може бути, ти мене назвала ведмедем, тому що я багато сплю? Або ти довго спала?" - каже Влад.

"Тому що ми обоє обожнюємо поспати. Вірніше, любили раніше, до появи сина. (Сміється.) До речі, його ініціали — МВ (Михайло Владиславович), він Mini Bear", - додала Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов відсвяткували весілля в Італії (ok-magazine.ru)

До речі, після весілля "молодята" відпочили трохи в Італії і провели тиждень в Греції, а в серпні планують поїхати на Мальдіви.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов відсвяткували весілля в Італії (ok-magazine.ru)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко і ВладТопалов зворушили мережу ексклюзивним весільним фільмом. Вони відповіли на відверті запитання і розповіли на камеру, що відчувають в найбільш хвилюючий день для молодої сім'ї.

Також Влад Топалов вперше поділився інтимної історією з Італії.

Раніше Регіна Тодоренко показала кумедне відео, зняте на відпочинку в Греції.