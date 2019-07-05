ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Кім до тебе далеко": Надя Дорофєєва захопила фігурою в облягаючих джинсах

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2019 - 10:56
"Кім до тебе далеко": Надя Дорофєєва захопила фігурою в облягаючих джинсах
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва показала трендовий образ на літо

Надя Дорофєєва дуже часто балує своїх шанувальників стильними образами. Зазначимо, що у солістки поп-групи "Время и Стекло" крім головного заняття – музика – є ще одне захоплення – це мода. Дорофєєва відкрила свій магазин одягу від корейських брендів, вона часто виступає в ролі моделі, та й взагалі дуже любить тестувати різні тренди.

Так, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва показала нове фото. Співачка, як завжди, на стилі! Надя позує в облягаючих і трохи вкорочених синіх джинсах. Зверніть увагу, що в цьому сезоні дірки і потерстості не актуальні – в моду знову повернувся класичний денім.

Образ Наді доповнює проста біла футболка, а також ще один тренд, який перекочував з минулого сезону – масивні білі кросівки.

При цьому під своїм новим фото Дорофєєва зізналася своїм шанувальникам, що зараз вона почуває себе відмінно. Вона все встигає і у неї все виходить, незважаючи на те, що справ багато.

"Якось так добре зараз. Дуже багато всього, дуже втомлююся, але якось все встигається і виходить відмінно. Знайти баланс - це так приємно, та ще й літо таке..." - пише Дорофєєва.

&quot;Кім до тебе далеко&quot;: Надя Дорофєєва захопила фігурою в облягаючих джинсах

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої поспішили прокоментувати її нове фото визнання:

  • Ноги як у Кендалл, попа як у Кім, хоча боже, Кім до тебе далеко!! Ти прекрасна у всіх сенсах!
  • Така Офігенна!
  • Беремо з вас приклад і теж намагаємося все встигнути!Дякуємо за мотивацію!
  • Якось незвично бачити тебе не в об'ємному одязі))
  • Захоплююся твоїм стилем
  • Навіть коли ти втомлена неперевершено виглядаєш!
  • Ну прям Дууууууже гарна!
  • Ти прекрасна! Дуже красива!
  • Цьому світу потрібні ще більші кросівки!

&quot;Кім до тебе далеко&quot;: Надя Дорофєєва захопила фігурою в облягаючих джинсах&quot;Кім до тебе далеко&quot;: Надя Дорофєєва захопила фігурою в облягаючих джинсах

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, Надя Дорофєєва – велика любителька стилю кежуал. І джинси – один з найбільш поширених елементів її образів.

&quot;Кім до тебе далеко&quot;: Надя Дорофєєва захопила фігурою в облягаючих джинсах

&quot;Кім до тебе далеко&quot;: Надя Дорофєєва захопила фігурою в облягаючих джинсах

&quot;Кім до тебе далеко&quot;: Надя Дорофєєва захопила фігурою в облягаючих джинсах

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва з'явилася топлес на сторінках чоловічого глянцю. Разом з Олексієм Завгороднім співачка знялася в чуттєвій фотосесії для українського ХХL. Зйомки проходили на яхті.

Також раніше Дорофєєва показала топ-4 стильних образи на літо. Співачка позувала у оверсайз-сукнях і оригінальних штанях-спідниці.

"Краще, ніж з Настею": Потап і Дорофєєва заінтригували шанувальників спільним фотосетом "Несподіваний хід": Дантес і Дорофєєва яскраво потролили Потапа
Новини України Надя ДорофеєваВремя и Стекло
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся