Кім нервово курить: Каменських захопила апетитними формами в бікіні

Відгулявши пишне і веселе весілля, Настя Каменських і Потап відлетіли на приватному літаку в весільну подорож. Медовий місяць зіркова пара проводить в Туреччині в елітному п'ятизірковому готелі. Після того, як вони довго приховували свої стосунки, тепер новоспечене подружжя із задоволенням діляться з шанувальниками романтичними фото з відпочинку. Крім того, схудла Настя не упускає нагоди похвалитися своєю розкішною фігурою.

Так, співачка опублікувала гарячий знімок, на якому зображена в білому бікіні і сонцезахисних окулярах. Вона позує боком до камери, вигідно демонструючи свої апетитні форми. Артистка виглядає щасливою і розслабленою.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Звичайно ж, підписники буквально засипали Каменських компліментами, захоплюючись її чудовою фігурою і відзначаючи, що Потапу дуже пощастило з такою шикарною жінкою. Деякі згадали хіт Насті "Попа як у Кім" і заявили, що її попа набагато краще, ніж у американської світської левиці.

"Попа краще ніж у Кім"

"Ну як так, попа гладюсенькая, ні грама целюліту. Фігура - Агонь!"

"Попа в мільйон разів краще, ніж у Кім. Красуня!!!"

"Спасибі Насті, за те що показує що не лише худорляві жінки красиві)))"

"Пощастило Потапу"

"Горіх"

"Кім нервово курить в сторонці, а найголовніше все натурель"

"Круто, коли і дівчата захоплюються. Рідкість для нас баб. Тільки вау, жіночність зашкалює"

"Яка ви красива!"

"Чарівно)"

"Жіночна, сексуальна, просто бомбическая!"

"Ідеальна жінка"

"Блін, ви реально вважаєте що у Кім красива попа? Реально у Насті в мільйон разів краще!"

"Дуже сексуально"

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських показали, як розслабляються разом у весільній подорожі.

Також Потап і Настя не втомлюються публікувати ексклюзивні весільні знімки і ділитися своїми емоціями самого щасливого дня.

До речі, подруга Насті Каменських розбурхала мережу апетитними формами в хижому бікіні. Аня Андрійчук-Завгородня, дружина соліста групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитив) відпочиває разом з молодятами в Туреччині.