У Києві відбудеться VIKINGS PARTY на честь прем'єри фільму "Вальхалла: ТОР РАГНАРОК"

29 листопаді в кінотеатрі KINOMAN (ТРЦ Космополіт) відбудеться VIKINGS PARTY та прем'єра довгоочікуваного фільму "Вальхалла:ТОР РАГНАРОК".

Ведучою буде неймовірна Міла Єремєєва.

Про фільм:

Рагнарок наближається. Священна обитель богів Вальхалла в небезпеці. Стародавні велетні на чолі з Локі намагаються захопити владу. Якщо вони знайдуть гігантського вовка Фенріра - сина Локі, відбудеться неминучий кінець світу. Верховний бог Один разом з богом блискавок Тором збирає військо в Асгарді для вирішальної битви богів і гігантів.

Смертні хлопчик і дівчина з Мідгард несподівано опиняються в центрі епічного протистояння, і можливо саме вони врятують Всесвіт від Рагнарок ... Адже навіть богам потрібна допомога!

Справжня історія Тора для фанатів "Месників" вже на великому екрані у всіх кінотеатрах України!

На гостей вечірки чекає яскрава фотозона, видовищне шоу "Бої на мечах", конкурси і подарунки, частування від мережі ресторанів, снеки, брускетти, чіпси, смачне вино, пиво. Чудовий настрій та яскраві враження гарантовано!