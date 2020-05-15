В Києві обчистили квартиру відомої співачки: винесли шикарні люстри, шуби і сервізи

У Києві пограбували квартиру відомої співачки Камалії. Це сталося за лічені дні до переїзду зірки в столицю. Про це сама артистка розповіла у програмі "Зірковий шлях".

"Ми повинні були переїжджати до столиці, так як обміняли свою львівську квартиру на київську. І вже відправили контейнер, тому всі речі були на місці", - згадала співачка.

За словами Камалії, після випускного дня її сім'я збиралася виїхати до столиці, тому у Львові залишалося тільки найнеобхідніше.

"І тут нам повідомили: "Вашу квартиру в Києві пограбували". Батьки були в паніці. Ми купили квитки на перший же потяг і поїхали до столиці. Наша квартира перебувала на Теремках на 9-му поверсі. Злодії залізли з пожежного шлангу з технічного поверху. Потім вибили кватирку, через вікно потрапили в квартиру і винесли дуже багато речей вночі через двері", - сказала вона в ефірі каналу "Україна".

Камалія упевнена, що це була наводка, тому що хтось явно знав, що в будинок заїхали нові мешканці, які ще кілька днів пробудуть у Львові.

У київській квартирі було багато цінних речей. Справа в тому, що сім'я Камалії більше шести років прожила в Угорщині, так як батько співачки військовий льотчик. Потім батьки переїхали до Львова, де жили ще десять років, а потім вирішили перебратися до Києва.

"У квартирі були речі, куплені ще в Будапешті. Шикарні люстри, шуби, сервізи, золото. Уже пізніше під час слідства очевидці говорили, що бачили машину, в яку нахабно вивантажувалися наші речі", - додала артистка.

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