Кейт Міддлтон вперше висловилася про майбутню дитину Меган Маркл

Фото: Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня розговорилася з прихильницями

У квітні 2018 у Кейт Міддлтон і принца Вільяма народилася третя дитина — принц Луї, а навесні наступного року вперше стануть батьками Меган Маркл і принц Гаррі. Члени королівської сім'ї рідко говорять на подібні теми, але несподівано Кейт прокоментувала вагітність Меган, повідомляє People.

Це сталося під час візиту герцога і герцогині Кембриджських у Лестер, де вони вшанували пам'ять жертв аварії вертольота і зустрілися зі студентами місцевого університету. Учні в неформальній атмосфері поспілкувалися з Кейт і Вільямом і запитали подружжя про дітей і про швидке поповнення в королівській родині — появу дитини Меган Маркл і принца Гаррі.

"Очікування малюка — це чарівна пора. Та й у Джорджа, Шарлотти та Луї з'явиться брат або сестра, і це щось особливе", - сказала Міддлтон.

Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кетрін також розповіла, що п'ятирічний принц Джордж і трирічна принцеса Шарлотта готуються до Різдва, а їх семимісячний брат Луї швидко зростає.

"У них все добре, спасибі. Вони з нетерпінням чекають Різдва, повторюють святкові пісні... Не можу повірити, що Луї вже сім місяців і він такий великий хлопчик",— відповіла на запитання про дітей дружина принца Вільяма.

Фото: Кейт Міддлтон і Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Фото: королівська сім'я (instagram.com/kensingtonroyal)

Раніше Кенсінгтонський палац офіційно привітав Меган і Гаррі від імені членів королівської сім'ї, а тепер герцогиня висловилася сама.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Відзначимо, що останнім часом преса намагається посварити Кейт і Меган — обговорює, як погано герцогині ладнають. Вони не коментують подібні розмови, але відомо, що скоро перестануть жити по сусідству, так як Маркл переїжджає з принцом Гаррі в заміську резиденцію — Фрогмор-хаус у Віндзорі. Там разом з подружньою парою буде жити мама Меган, 62-річна Дорія Рагланд.

Ми також писали про те, що стало відомо, що завжди носить у сумочці Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вразила сукнею на прийомі. Подружжя відвідали студію BBC, щоб обговорити створення нової програми Kids Online Wellbeing, яка буде боротися з цькуванням і залякуванням дітей в Інтернеті.

Відео: РБК-Україна