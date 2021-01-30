Кейт Міддлтон розповіла про "некоролевскі" справи, якими їй довелося зайнятися: пандемія змусила

Кейт Міддлтон вкотре вийшла в прямий ефір, щоб поспілкуватися з фоловерами на своїй сторінці в мережі Instagram. Темою ефіру було життя батьків в умовах пандемії, а також підтримка близьких.

"Хто надав вам найбільшу підтримку під час пандемії? Відмітьте або залиште коментар нижче. Ми поговорили з батьками про проблеми, з якими стикаються багато сімей під час третього карантину тут, у Великобританії, і про те, наскільки важливо приділяти першочергову увагу психічному благополуччю батьків, оскільки воно безпосередньо пов'язане з психічним здоров'ям дітей.

Минулий рік був дуже важким для сімей, які не можуть розраховувати на свою звичайну систему підтримки. Будь ласка, знайте, що підтримка доступна", - написали представники королівської сім'ї під постом.

Кейт Міддлтон на зустрічі (фото: відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Під час зустрічі герцогиня розповіла про труднощі, з якими зіткнулася під час пандемії і нові навички, які їй довелося освоїти. Так, 39-річна дружина принца Уільяма зізналася, що їй довелося стати перукарем для своїх дітей: семирічного принца Джорджа, п'ятирічної принцеси Шарлотти і дворічного принца Луї. Правда, малюки не були в захваті від маминого задуму.

Кейт Міддлтон і принц Уільям з дітьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"У нас є повсякденні батьківські обов'язки. Але, я думаю, під час ізоляції ми повинні були взяти на себе додаткові ролі, які допомогли б нам у нашому житті. Під час локдауна я стала перукарем, до великого жаху моїх дітей", - сміється вона.

Також Кейт взяла на себе роль вчителя. Вона займалася з дітьми, і це їй дуже до душі. Єдиною складністю виявилася математика: Кейт оцінює свої здібності в ній на 5 балів з 10. Також Кейт Міддлтон зізналася, що для неї найбільшою підтримкою став чоловік, принц Уільям.

Також нещодавно стало відомо про поповнення у знаменитому сімействі.