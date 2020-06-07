Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували милим фото з дітьми з особливої нагоди

Кейт Міддлтон і принц Вільям разом з дітьми під час карантину дотримувалися правил самоізоляції і перебралися в маєток Анмер-Хол. Старші діти – принц Джордж і принцеса Шарлотта - перебували на дистанційному навчанні, а герцоги Кембриджські виконували свої королівські обов'язки у новому незвичному форматі онлайн-режиму. Так, на офіційній сторінці монаршої пари в Instagram з'явилося фото, зроблене ще у квітні під час прогулянки 37-річного принца Вільяма Джорджем і Шарлоттою, але обнародуване лише зараз.

Батько з донькою і сином йде до одного з будинків в Сандрінгемі. Якщо придивитися до вбрання дівчинки (сукня з принтом "гусяча лапка" від Zara), то можна зробити висновок, що знімок був зроблений десь в кінці квітня - на початку травня. Тоді герцогиня Кембриджська створила цілу серію портретів дочки-іменинниці.

До речі, в цей же час королівська сім'я взяла участь у волонтерському проекті. В рамках ініціативи герцоги Кембриджські з дітьми власноруч готували пасту, збирали посилки з харчами і розвозили їх нужденним жителям Сандрінгема.

Принц Вільям з дітьми під час волнетерского візиту в Сандрингем (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Підійшов до кінця "Тиждень волонтерів" і Герцог з Герцогинею Кембриджською з радістю діляться з вами новою фотографією, зробленою Герцогинею під час їх волонтерської ініціативи. У квітні Герцог, Герцогиня і їх сім'я відвідали одиноких пенсіонерів, що проживають на території Сандрфнгема", - йдеться у підписі до світлини.

Нагадаємо, що раніше герцог і герцогиня Кембриджські подали в суд на біблійний громадський журнал Tatler після публікації неправдивої статті про Кейт Міддлтон.