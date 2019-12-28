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Кейт Міддлтон в лаконічному вбранні від Michael Kors навідалася в лондонський пологовий будинок

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2019 - 13:09
Кейт Міддлтон в лаконічному вбранні від Michael Kors навідалася в лондонський пологовий будинок
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська привітала песонал пологового відділення Кінгстонської лікарні

Кейт Міддлтон і принц Вільям ведуть масштабну підготовку до новорічних свят. Так, нещодавно королівське подружжя взяло участь у зйомці популярної різдвяної кулінарної програми Мері Беррі і приготували британську святкову страву. Тепер же Кенсінгтонський палац опублікував на офіційній сторінці в Instagram фото герцогині Кембриджської в пологовому відділенні Кінгстонської лікарні в Лондоні і привів фрагменти зворушливого відкритого листа Кейт до керівництву та працівників пологового будинку.

Цікаво, що в кінці листопада герцогиня Кембриджська потайки відвідала пологове відділення лондонського медичного закладу. Виявилося, що вона перейняла досвід персоналу лікарні і пройшла невелику підготовку. Не секрет, що герцогиня Кембриджська опікується питаннями розвитку сфери дитячої медичної у Великобританії.

Так, на знімках Кейт Міддлтон зображена в оточенні персоналу лікарні, а також позує з одним з новонароджених малюків і його щасливими батьками.

Кейт Міддлтон відвідала Кингстонскую лікарні в Лондоні (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для виходу в світ дружина принца Вільяма обрала сукню кавового кольору довжини міді з абстрактним геометричним малюнком від Michael Kors, вартістю близько 250 доларів. В якості прикрас вона віддала перевагу лаконічним та вишуканим сережкам з діамантами від Kiki McDonough (їх ціна становить близько 3 000 доларів).

У своєму офіційному листі герцогиня Кембриджська зазначила безцінну невтомну роботу персоналу медзакладу. "Ви щодня стаєте свідками сили, болю і невимовної радості", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон та принц Вільям показали сімейну різдвяну фотолистівку, автором якої стала сама герцогиня Кембриджська.

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