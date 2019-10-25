Кендалл Дженнер блиснула оголеними сідницями в образі "ангела" Victoria's Secret

Кендалл Дженнер любить демонструвати свою бездоганну фігуру в різних образах. Один з найбільш сексуальних вона приміряла в минулому році на Хеллоуїн, поставши на цьому святі в образі "ангела" Victoria's Secret. Мабуть, зараз зірка знаходиться в пошуку вбрання на цей рік, а тому вирішила розбурхати шанувальників архівним фото.

Кендалл в минулому році приміряла на Хеллоуїн спокусливий наряд (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл постала в білому напівпрозорому боді і з величезними крилами. Дівчина стоїть, кокетливо виглядаючи із-за плеча, повернувшись до камери спиною, а тому вигини її тіла і пружні сідниці опинилися в центрі уваги. "Торішній Хеллоуїн", – підписала пост Кендалл, викликавши бурю емоцій у своїх фоловерів. "Королева", "О боже", "Ти досконалість", – не втомлюються захоплюватися вони.

Кендалл на шоу Victoria's Secret (фото: instagram.com/kendalljenner)

Втім, Кендалл не звикати до відвертих кадрів. Дівчина регулярно знімається для різних видань і брендів, демонструючи свою бездоганну фігуру. Так, нещодавно вона представила досить провокаційний арт-ролик для польського бренду Reserved, де блищала відразу в кількох образах – від томної красуні, що очікує заповітного дзвінка, до казкової русалки. Кожен з луків Кендалл вийшов по-своєму привабливим і загадковим.

Кім в образі "ангела" (фото: instagram.com/kendalljenner)

До речі, Кендалл давно завоювала звання найбільш високооплачуваною моделлю в світі. А в 2016-му році досягла заповітної для кожної моделі мрії пройтися по подіуму Victoria's Secret. У шоу вона брала участь разом з близькою подругою Джіджі Хадід. Так що її поява на Хеллоуїн в цьому образі не викликає асоціацій з костюмом, скоріше це робоча форма одягу.

Цікаво, що в образі "ангела" встигли засвітитися і інші сестри знаменитого сімейства. Особливо шанувальникам припала до душі ідея приміряти на себе роль моделі відомого бренду Кім Кардашьян.