З ким зблизиться Холостяк-10 в Таїланді: подробиці 4 випуску

Сьогодні 27 березня о 19:00, СТБ вийде четвертий випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Перший тиждень у Таїланді подарує Максу і дівчатам незабутні враження та емоції. І вже на першому індивідуальному побаченні між головним героєм і однією з учасниць відбудеться зближення... Хто ж це буде?

Перед романтичним вечором, який запланував Холостяк для своєї супутниці, він вирішить зробити для неї особливий подарунок. Разом з цією дівчиною Макс відправиться в ювелірну фабрику. Серед достатку прикрас пара вибере те, що підійде учасниці найбільше.

Але перш ніж придбати ювелірний виріб, парі належить відповісти на особисті питання один про одного – таким чином у них буде можливість отримати знижку на обрану прикрасу і зрозуміти, наскільки схожі їх цінності та інтереси.

Вже ввечері Макса і учасницю чекає романтична вечеря, після якого пара вирішить викупатися в басейні.

«Вона чудово виглядає в купальнику. Дуже гарна дівчина», – зізнається Холостяк.

Не пропустите одне з самих пристрасних і хвилюючих побачень в Таїланді!

Крім того, Холостяк запропонує всім учасницям здійснити кілька обрядів, які допоможуть звільнитися від негативних спогадів і емоцій. Один з них – «обряд духів дому». У скрині будуть зібрані стрічки з різними якостями, серед яких: мудрість, охайність, жіночність та інші. Кожній учасниці належить вибрати якість, якого, на її думку, їй не вистачає.

«Дуже складно дівчатам визнати, що чогось у них не вистачає і, крім того, що це потрібно озвучити чоловіка, який тобі подобається, так ще і дівчатам, які безпосередньо є твоїми конкурентами», – відзначить Христина.

чи Будуть дівчата чесними не лише перед Максом, але і перед самими собою?

Дивіться четвертий випуск романтичного реаліті «Холостяк» вже сьогодні, 27 березня о 19:00 на СТБ!