KAZKA знялася у благодійному календарі на тему українських свят (фото)

Колаж РБК-Україна

Гроші від продажу календаря будуть передані до Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара"

Популярна музична група KAZKA і ще 14 українських зірок взяли участь у створенні благодійного календаря "Щирі. Свята", який присвячений традиційному наряду та українським святам.

Олександра Зарицька (фото: прес-служба KAZKA)

"Пару років назад, коли перший календар “Щирі” був опублікований, я і уявити собі не могла, що так скоро стану його частиною. І ось я тут. На сторінках найкрасивішого щорічного видання, присвяченого українським традиціям. В травні! Ну хіба я могла відмовитись від участі в зніманнях? Ні, безперечно", - ділиться враженнями солістка групи Олександра Зарицька.

Всього через 17 годин зйомки українські зірки приміряли 20 нарядів, які відобразили 100-річну історію українського одягу з різних регіонів країни. Кожен місяць у календарі присвячений традиційному українському святу, на що вказують атрибути та елементи одягу.

Олександра Зарицька (фото: прес-служба KAZKA)

"Традиції? Я обожнюю Івана Купала. Естетика цього свята - цілком моя тема. Подобається його казковість, магічність. Крім того, ну яка дівчина не гадала на хлопця-мрії?.. У мене в гардеробі є декілька елементів традиційного українського вбрання. Люблю їх за приємні матеріали та тонку ручну роботу. Люблю за відчуття свята, яке вони дарують" - говорить Олександра.

Зазначимо, що для зйомок були використані оригінальні коралові намиста, які сьогодні вже неможливо створити. Через забруднення навколишнього середовища корали, з яких у XVIII-XIX столітті робили прикраси, вже назавжди втратили свій характерний червоно-морквяний колір.

Олександра Зарицька (фото: прес-служба KAZKA)

Додамо, що 14 листопада в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" відкриється виставка проекту "Щирі". А допомогти музею і замовити благодійний календар можна вже зараз за посиланням.

Раніше ми писали про те, що українські музиканти записали фантастичну кавер-версію пісні гурту KAZKA. Мова йде про композицію "Плакала", чуттєвий кліп на яку зібрав на YouTube більше 11 млн переглядів всього за три тижні.

У записі взяли участь клавішник Юрій Салуха, скрипаль Максим Романюк і Олександр Павленко, який зіграв на кахоні.

Відео: РБК-Україна