KAZKA показала, скільки насправді людей працює в групі

Видео: KAZKOVE ВИДИВО #19 — Казка на Євробаченні 2019. Частина 4 (Youtube)

Не смотря на то, что вокруг участия Украины в Евровидении 2019 разыгралась настоящая буря из отказов участников, негодования поклонников и подливания масла в огонь хейтеров, KAZKA решила закончить цикл видео-публикаций о своем участии в Нацотборе.

В завершающем видео на своем Youtube-канале KAZKA переместила на второй план сам конкурс и рассказала своим поклонникам о том, сколько же на самом деле человек трудится в их творческой группе.

Фото: KAZKA на Нацотборе Евровидения 2019 (instagram.com/kazka.band)

KAZKA - это не только я, Дима и Никита. Это команда крутых людей, которые воплощают наши мечты в жизнь. Наша dream team в финальном ролике с нынешних еврогонок- написала в Instagram Александра Зарицкая, фронт-вумен трио.

В мини-фильме создатели показали съемки с бэкстейджа Нацотбора, передали волнение и подготовку конкурсантов к выходу на сцену и тех, кто зачастую остается за кадром и не известен зрителю, но также прилагает максимум усилий, чтобы коллектив делал качественную музыку и радовал своих поклонников.

У нас очень большая команда и стилисты, и визажисты, и менеджеры, и саундпродюсеры, преподаватели по вакалу — очень много людей, которые усердно и с любовью работают для того, чтобы группа KAZKA могли сосредотачиваться на своем выступлении, - рассказала концертный менеджер группы KAZKA Татьяна.

В команде KAZKA разные таланты, разные характеры, но мы все за одно. Мы верим в себя, верим в то, что Казка случится с каждым из нас, - признался менеджер медийного направления Павел.

Для нас это больше, чем работа — это что-то суперродное, - резюмировала Марго, руководитель группы KAZKA.

В конце ролика зрители могут увидеть, что происходило в гримерке артистов после оглашения результатов конкурса и, как на самом деле отреагировали участники группы на известие о том, что они заняли всего лишь второе место.

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