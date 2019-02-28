KAZKA показала, скільки насправді людей працює в групі

Відео: KAZKOVE ВИДИВО #19 — Казка на Євробаченні 2019. Частина 4 (Youtube)

Не дивлячись на те, що навколо участі України Євробаченні 2019 розігралася справжня буря з відмов учасників, обурення прихильників і підливання масла у вогонь хейтерів, KAZKA вирішила закінчити цикл відео-публікацій про свою участь у Нацвідборі.

У завершальному відео на своєму Youtube-каналі KAZKA перемістила на другий план сам конкурс і розповіла своїм шанувальникам про те, скільки ж насправді людей працює в їх творчій групі.

Фото: KAZKA на Нацвідборі " Євробачення 2019 (instagram.com/kazka.band)

" KAZKA - це не тільки я, Діма і Микита. Це команда крутих людей, які втілюють наші мрії в життя. Наша dream team у фінальному ролику з нинішніх " европерегонів ", - написала в Instagram Олександра Зарицька, фронт-вумен тріо.

В міні-фільмі творці показали зйомки з бекстейджа Нацвідбору, передали хвилювання і підготовку конкурсантів до виходу на сцену і тих, хто частіше за все залишається за кадром і не відомий глядачеві, але також докладає максимум зусиль, щоб колектив робив якісну музику і радував своїх шанувальників.

" У нас дуже велика команда і стилісти, візажисти, і менеджери, і саундпродюсери, викладачі вакалу — дуже багато людей, які старанно і з любов'ю працюють для того, щоб група KAZKA могли зосереджуватися на своєму виступі, " - розповіла концертний менеджер групи KAZKA Тетяна.

В команді KAZKA різні таланти, різні характери, але ми всі за одне. Ми віримо в себе, віримо в те, що " Казка " трапиться з кожним з нас, - зізнався менеджер медійного напрямку Павло.

" Для нас це більше, ніж робота — це щось суперрідне " , - резюмувала Марго, керівник групи KAZKA.

В кінці ролика глядачі можуть побачити, що відбувалося в гримерці артистів після оголошення результатів конкурсу і, як насправді відреагували учасники групи на звістку про те, що вони зайняли лише друге місце.

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