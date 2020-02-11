KAZKA, MARUV, TAYANNA: топ-5 зірок, яких запалив "Голос країни"

На каналі «1+1» стартував ювілейний сезон вокального шоу Голос країни-10. За історію існування проект відкрив тисячі потужних голосів та запалив десятки зірок. Пригадаймо перші виступи учасників, для яких Голос країни став початком шляху до шаленої популярності - хто вони, відомі сьогодні артисти, та з якими словами вперше виходили на сцену головного вокального шоу країни.

1. MARUV

«Мені хочеться пережити ці почуття, коли до тебе розвернулися тренери. Для мене це в якомусь сенсі визнання. Я буду розуміти далі, чи варто мені займатися музикою, чи йти на завод збирати радіо» - Ганна Корсун – учасниця 4 сезону

Залучившись підтримкою чоловіка, дівчина прийшла на проект, аби втілити свою заповітну мрію – співати на великій сцені. На сліпі прослуховування майбутня зірка обрала пісню «Помоги мне» та змогла розвернути одразу три червоних крісла. Сьогодні MARUV затребувана співачка, пісні якої очолюють музичні чарти і дивлячись на відверті та сміливі кліпи співачки, в ній важко впізнати сором’язливу учасницю Голосу країни.

Анна Корсун на шоу Голос країни

2. KAZKA

«Якщо хоча б один тренер розвернеться, я точно розплачусь – це моя мрія. Музика у моєму житті грає першу й найголовнішу роль» – Олександра Зарицька – учасниця 4 сезону

Дівчина почала співати ще з юних років, та у реальному житті часто стикалася зі стереотипним сприйняттям її творчості через зайву вагу. Вона прийшла на проект, бо вірила, що Голос країни» - це її шанс заявити про себе, адже тут відбирають учасників за вокальними здібностями, а не зовнішнім виглядом. Тоді, на сліпих прослуховуваннях, вона вразила усіх тренерів своєю щирістю та безпосередністю. З 2017 року Олександра виступає у складі гурту KAZKA. Сьогодні пісні гурту здобувають численні номінації та перемоги перемоги у музичних конкурсах та фестивалях, та мало не кожна нова пісня стає всенародним улюбленим хітом.

Олександра Зарицька

3. ALEKSEEV

«Я вже другий тиждень нервую, і доки не вийду на сцену – не заспокоюсь. Прихід сюди – це виклик самому собі» – Нікіта Алексеев – учасник 4 сезону

Будучи студентом-випускником університету, хлопець прийшов на проект, аби спробувати підкорити велику сцену. Тоді перед ним стояв нелегкий вибір: обрати професію маркетолога чи присвятити своє життя музиці – протягом тривалого часу Нікіта був солістом бенду. На сліпих прослуховуваннях він обрав складну пісню "Let's get it started", розгорнув всього одне тренерське крісло і залишився незадоволений своїм виконанням. З 2015 року Нікіта займається сольною кар’єрою, сьогодні він відомий співак не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Нікіта Алексєєв

4. TAYANNA

«Я собі пообіцяла, що я не буду здаватися, бо я не можу без музики» – Тетяна Решетняк – учасниця 5 сезону

Тетяна двічі приходила на проект. Першу спробу підкорити головну вокальну сцену країни, дівчина зробила у четвертому сезоні проекту. Тоді жодний з тренерів не розвернувся. Протягом року вона роздумувала над тим, чи варто приходити на проект вдруге, але бажання бути почутою перемогло. Дівчина вирішила випробувати долю ще раз, знову вийшла на сцену Голосу країни» і проникливо виконала пісню "Край, мій рідний край", змогла не тільки розвернути усі чотири крісла, але і дійти до суперфіналу. Зараз Тетяна поєднує успішну сольну кар’єру та працює ведучою програми «ЖВЛ» на телеканалі «1+1».

Тетяна Решетняк

5. LAUD

«Голос країни – це для мене новий рівень, нова сходинка, новий крок в музичну кар’єру» - Влад Каращук – учасник 6 сезону

Влад прийшов на проект 18-річним юнаком. Хлопець мріяв гідно продовжити династію музикантів у родині: його батько був кларнетистом, мама і бабуся піаністки, а дідусь був директором київського інституту музики ім. Р.М.Глієра.

На сліпих прослуховуваннях виконав пісню «Seven Days» та розвернув два червоних крісла. Сьогодні хлопця називають українським Тімберлейком, а після участі у вокальному шоу у нього вийшов дебютний альбом LAUD "Музика".

Влад Каращук

Нагадаємо, у десятому сезоні Голосу країни» вперше у суддівських кріслах одразу 5 тренерів: рекордсменка за кількістю перемог у шоу - Тіна Кароль, минулорічний тренер-переможець - Дан Балан, мультиартист - MONATIK та ПТП і NK, які змагатимуться за найталановитіших учасників разом у подвійному кріслі. Кому дістанеться омріяний кубок переможця десятого сезону одного з найуспішніших проектів телеканалу «1+1» ми дізнаємось незабаром.

Дивіться ювілейний сезон вокального шоу Голос країни-10» щонеділі о 21:00 на каналі «1+1».