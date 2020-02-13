KAZKA анонсували вихід кліпу на спільну пісню BABY I’M OK зі швейцарським гуртом Kadebostany

Презентація нової пісні відбудеться незабаром
Днями солістка KAZKA Саша Заріцька в Instagram-акаунті показала, як проходять знімання спільного кліпу зі швейцарським гуртом Kadebostany. Поки артисти діляться зворушливими фото і відео, де Гійом і Саша проводять час разом, ми підготували для вас цікаві факти про співпрацю музикантів.
KAZKA – справжній музичний феномен, перший україномовний гурт, що потрапив в ТОП-10 GlobalShazam. Пісня «Плакала» увійшла в ТОП-20 кращих пісень України за останні 20 років та була визнана кращою піснею в більш ніж 10 країнах Cхідної Європи, яку на сьогоднішній день подивилися більше 400 мільйонів, стала абсолютним рекордсменом серед українських артистів за кількістю переглядів і потрапила в ТОП-100 кращих кліпів світу на YouTube.
Kadebostany – модний європейський гурт зі Швейцарії, пісні якого ми всі (ну, майже всі) любимо, знаємо, слухаємо в навушниках і додаємо в плейлисти найкращих треків останнього десятиріччя.
Нагадаємо, що 4 березня відбудеться перша жива презентація нового альбому KAZKA – NIRVANA. Разом з режисером Анатолієм Єрохіним та командою гурт готує масштабне світлове шоу, яке вже за кілька тижнів представить в київському Палаці Спорту. Спеціальним гостем стане відомий швейцарський гурт Kadebostany.