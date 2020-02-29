Здається, що я зламана: Jerry Heil вразила одкровеннями про особисте життя

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаева, - прим. ред.) - завжди життєрадісна і весела і заряджає глядачів своїм позитивом. Хоча, як нещодавно зізналася дівчина, у неї було чимало комплексів, пов'язаних з її фігурою і прийняттям себе, але зараз вона знайшла баланс між здоров'ям і стрункою фігурою. А в інтерв'ю для програми Маші Єфросиніної "Іспит" 24-річна Jerry Heil вперше відверто розповіла про особисте життя.

За словами артистки, з юності в День закоханих вона ніколи не відчувала себе потрібною, адже їй ніхто не дарував валентинок. Тому їй і зараз складно правильно реагувати на увагу чоловіків.

"Я не люблю День святого Валентина: мені ніколи не дарували валентинки. Я досі не вмію приймати увага з боку чоловіків. Я закриваюся, я не можу відчути себе сексі...", – зазначила дівчина.





Також Jerry Heil зізналася, що за 24 роки у неї жодного разу не було серйозних відносин — останній раз вона зустрічалася з хлопцем три роки тому, а стосунки тривали всього кілька місяців. Можливо, частково причина в тому, що у неї не було хорошого прикладу в сім'ї.

"У мами з татом складні відносини. І вона теж не вміє приймати від нього увагу. Я спостерігаю зараз: він їй каже „Я тебе люблю“, а у мами реакція „Та йди ти“, навіть якщо жартома. У мене не склалася модель того, що таке гарні стосунки. Іноді здається, що я зламана», — розповіла співачка.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Більше того - виконавиця зізналася, що у неї ще не було сексу, адже фізична близькість лякає її.

"Мені дуже хочеться комусь подарувати тепло. У той же час, коли я відчуваю до себе симпатію, я починаю віддалятися, навіть якщо ця людина мені подобалася. Як раз на цьому моменті, коли я розуміла, що зараз це станеться, я лякалася... і ще просто не було відчуття, що це саме той чоловік, з яким би хотілося...", -.розповіла Яна.



Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Вона сказала, що у неї ніколи не було близькості з чоловіком, оскільки вона не бачить у цьому сенсу, якщо відносини не будуть продовжуватися.

Співачка додала, що відвідує психолога: разом з ним вона проходить курс гештальт-терапії та опрацьовує всі накопичені образи.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil розповіла про свій шлях до вегетаріанства.