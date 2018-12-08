"Кожен вибрав свій шлях": Тіна Кароль розповіла, що думає про Лободу і Лорак

Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)

Виконавиця вважає, що судачества про артистів - це периферійність

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно захопила публіку свої кліпом на нову пісню, поділилася думками, що думає про опальних виконавиць Світлану Лободу та Ані Лорак. Артистка вважає, що незважаючи на те, що ці співачки "вигнанці" з України, вони мають приголомшливий успіх. Також Тіна не береться судити, через те, що не має на це право. На її думку, судачества про виконавців - це периферійність. Про це вона розповіла в інтерв'ю на "Обозревателе".

Кароль вважає, що таланти на українській сцені будуть з'являтися.

"Що за дурниці? Кожен вибрав свій шлях. У них приголомшливий успіх, вони улюблені, потрібні і гастролюють, випускають пісні. Кожен знає, що він робить. У всього є причинно-наслідковий зв'язок і я не Господь Бог, щоб когось у чому-небудь засуджувати. Дивіться, які у нас сьогодні таланти з'явилися. І будуть з'являтися", - зізналася Тіна.

На думку співачки, жовч і заздрість ні до чого доброго не ведуть, а говорять тільки про периферійність.

"Взагалі ці судачества - це такі дурниці, така периферійність. Вся ця злоба, жовчність артистів по відношенню один до одного - це теж периферійність. Дизлайки, нісенітниця й образи в коментарях - аналогічно. Так похваліть ви краще один одного! Почніть творити. Я люблю свою країну, ми співаємо, творимо, намагаємося зробити щось значуще для поколінь, для себе, оскільки нічого іншого я не вмію. Ось і все, що я можу додати по цій темі", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про навчання сина Веніаміна в британській школі. Співачка зазначила, що її дитина вже практично забув російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

Також до цього Кароль розповіла про особисте життя і про те, як писала колишнім.