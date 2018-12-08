ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Кожен вибрав свій шлях": Тіна Кароль розповіла, що думає про Лободу і Лорак

Lite » Зірки 08.12.2018 - 10:11
"Кожен вибрав свій шлях": Тіна Кароль розповіла, що думає про Лободу і Лорак
Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)

Виконавиця вважає, що судачества про артистів - це периферійність

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно захопила публіку свої кліпом на нову пісню, поділилася думками, що думає про опальних виконавиць Світлану Лободу та Ані Лорак. Артистка вважає, що незважаючи на те, що ці співачки "вигнанці" з України, вони мають приголомшливий успіх. Також Тіна не береться судити, через те, що не має на це право. На її думку, судачества про виконавців - це периферійність. Про це вона розповіла в інтерв'ю на "Обозревателе".

Кароль вважає, що таланти на українській сцені будуть з'являтися.

"Що за дурниці? Кожен вибрав свій шлях. У них приголомшливий успіх, вони улюблені, потрібні і гастролюють, випускають пісні. Кожен знає, що він робить. У всього є причинно-наслідковий зв'язок і я не Господь Бог, щоб когось у чому-небудь засуджувати. Дивіться, які у нас сьогодні таланти з'явилися. І будуть з'являтися", - зізналася Тіна.

На думку співачки, жовч і заздрість ні до чого доброго не ведуть, а говорять тільки про периферійність.

"Взагалі ці судачества - це такі дурниці, така периферійність. Вся ця злоба, жовчність артистів по відношенню один до одного - це теж периферійність. Дизлайки, нісенітниця й образи в коментарях - аналогічно. Так похваліть ви краще один одного! Почніть творити. Я люблю свою країну, ми співаємо, творимо, намагаємося зробити щось значуще для поколінь, для себе, оскільки нічого іншого я не вмію. Ось і все, що я можу додати по цій темі", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про навчання сина Веніаміна в британській школі. Співачка зазначила, що її дитина вже практично забув російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

Також до цього Кароль розповіла про особисте життя і про те, як писала колишнім.

 

"Ядерна суміш": Тіна Кароль захопила кліпом на нову пісню "Отвєтка": Тіна Кароль про "пісню" Потапа у новому сезоні Голос країни 9
Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся