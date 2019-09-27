"Кожен крок давався важко": вагітна Наталка Карпа стурбувала новинами про здоров'я

Українська співачка Наталка Карпа готується вперше стати мамою і дуже переживає з цього приводу. 38-річна артистка ретельно стежить за своїм здоров'ям, а про те, як протікає її цікаве положення з задоволенням ділитися з шанувальниками в авторській рубриці "Первісток в 38" в рамках програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

На цьому тижні виконавиця разом з чоловіком Євгеном Тереховим вирушила на УЗД, де вирішила дізнатися стать дитини.

Хоч 25-й тиждень вагітності протікає добре і правильно розвивається дитина, але у Наталки все ж були приводи для занепокоєння.

Наталка Карпа з чоловіком (фото: прес-служба)

"Було досить незвичайне стан для мене, та й до того ж, живіт став дуже твердим, скажу чесно, я дуже злякалася! Мені навіть кожен крок важко давався – було незручно й боляче. Я подзвонила лікарю, а він пояснив, що це гіпертонус матки", – поділилася майбутня мама.

Такий стан може виникнути через перевтому і стресу у майбутньої мами. Хоча співачка активно виступає, вона вирішила все ж трохи змінити ритм життя і більше відпочивати. Якщо токсикоз майбутню маму вже не турбує, то тепер вона дуже хоче їсти, причому рука так і тягнеться до чогось "забороненого".

Наталка Карпа з чоловіком (фото: прес-служба)

"Якщо чесно, мені постійно хочеться хімії – чіпсів, кока-коли! Я просто сиджу над цією банкою, медитую, а потім плюнула, пішла купила, випила, і так добре стало!" – розповіла Наталка.

Що ж стосується статі первістка, то майбутнім батькам ніяк не вдавалося її визначити - малюк приймає досить незручну позу, приховуючи свою стать. Та й бажання співачки і її чоловіка поки розходяться: Наталка мріє про дочку, а Євген хоче сина. І хоча стать малюка вже відома, батьки про це ще не знають, а зможуть уточнити лише під час свята напередодні пологів.

"Хто ж у нас буде: хлопчик чи дівчинка, ми дізнаємося на вечірці. Я хочу запросити всіх друзів і близьких, щоб ми одночасно розсекретили стать нашого малюка!" – зізналася Наталка.

Нагадаємо, що нещодавно Санта Дімопулос вдруге стала мамою. Зірка народила дівчинку.