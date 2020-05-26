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З кожним днем красивіше: Потап показав Каменських в міні і порівняв з відомою культової жінкою

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Артист опублікував фото з річниці весілля з коханою

Потап і Настя Каменських 23 травня відсвяткували річницю весілля! Пара залишилася вдома і влаштувала домашню вечірку. Вони не приховували ніжність і теплоту, з якою ставляться один до одного, хоча і зізнаються, що разом вже досить давно, але приховували свої стосунки від сторонніх очей. Хоч свято і відгриміло, артисти продовжують ділитися знімками, зробленими в першу річницю.

Потап опубликовл фото з домашнього святкування з певецей Настею Каменських. Пара вибрала total white образи і знову перевтілилася у нареченого і наречену. Настя позувала в білосніжній сукні-міні і блейзері молочного відтінку. Вона розпустила волосся і украила зачіску широким об'ємним обручем, на ніжках – акуратні витончені відкриті босоніжки.

Потап ж красувався в білому бомбері, штанах і футболці в тон, а також білосніжних кросовках. Він порівняв жінку з культовою жінкою і законодавицею моди США в 60-х, вірною супутницею американського президента Джона Кеннеді, першою леді країни – Жаклін.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

"Я і Жаклін", - залишив він підпис під спільним фото з дружиною.

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Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських в затишному светрі показала миле домашнє фото.

Автор: Аня Бойчук

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