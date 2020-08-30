Кожна впізнає себе: вагітна Гвоздьова розсекретила зворушливий номер-присвяту на Танцях з зірками 2020

Хореограф і учасниця Танців з зірками 2020 Ілона Гвоздьова не боїться вийти на паркет на останніх термінах вагітності, хоч і раніше отримала неабияку порцію критики через своє рішення брати участь в головному танцювальному проекті країни. Вона опублікувала зворушливий знімок з донечкою Лєрою і привідкрила завісу таємниці над своїм першим танцем у новому сезоні.

Для сімейного дівочого фотосету Гвоздьова одягла довге жіночне синє плаття з оборкою на подолі і поясом, яке підкреслило її вагітний животик, а дівчинка — яскравий костюм. Лера ніжно обняла маму і міцно притиснулася до неї, заплющивши очі.

Ілона Гвоздьова умилила ніжним фотосетом з донькою Валерією (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Свій перший танець я присвячую своїй донечці. Я буду танцювати під її улюблений трек, який вона наспівує все літо. Сонечко моє, мама не підведе тебе. Не пропустіть - це буде самий позитивний ефір, сюжет, як завжди, з життя нашого. Думаю, кожна жінка України впізнає себе в моєму обличчі, не пропустіть. І пам'ятайте, дорогі мої жінки й дівчата, вагітність - це чарівне стан, але це не привід бути "кришталевою вазою", треба жити, рухатися, радіти, танцювати і випромінювати тільки флюїди добра і щастя, і мій синочок повністю мене в цьому підтримує", - запевнила щаслива майбутня мама.

До речі, зірковим партнером Ілони в цьому році став ведучий і шоумен Дмитро Танкович. Він жартує з приводу своєї участі в проекті і каже, що опинився "в подвійному положенні", адже його партнерка на останніх термінах вагітності! А чоловік Ілони по-доброму назвав її "божевільною", адже вона сміливо зважилася вийти на головний паркет країни на сносях.

Нагадаємо, що раніше ми вибрали топ-5 найгарячіших зіркових пар Танців з зірками-2020.