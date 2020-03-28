Здавалося, що все завалиться: солістка The Hardkiss зізналася, що ледве не розлучилася з чоловіком

У Юлії Саніної з її чоловіком Валом Бебко союз не тільки сімейний, але й творчий і робочий - вони обидва учасники популярної групи The Hardkiss, де вона солістка, а він - гітарист і креативний продюсер. Пара щаслива разом вже 11 років і виховує чотирирічного синочка Данила. Проте був у них складний період, у який вони навіть ледь не розлучилися. Про це артистка розповіла в YouTube-проекті Маші Єфросиніної "Іспит".

Як зізналася Юлія, це сталося через рік-два після народження їх первістка, коли у них видався складний і насичений період - вони займалися вихованням маленької дитини, а крім того записували новий альбом, готувалися до масштабного шоу і будували свій дім.

"Нормальні люди таких чотири стресових напрямки в один період не зводять", - зазначила Саніна.

Співачка боялася втратити не тільки родину, але й улюблену групу.

"Тоді здавалося, що все завалиться, а цього не можна було допустити. Втративши відносини, ми крім того, що втрачаємо сім'ю, ми могли втратити і групу. Я боялася, що все закінчиться в усіх сферах, тому що зараз все зав'язано на нашій любові", - поділилася Юлія.

Фото: Юлія Саніна з чоловіком і сином (instagram.com/the_hardkiss)

Коли подружжя зрозуміли, що стали віддалятися один від одного, вони вирішили "голосно і жорстко" поговорити. Як зазначила артистка, це сталося на гастролях - і допомогло їм зберегти шлюб і кохання.

"Коли ти розумієш, що немає іскри в очах, коли просто втома в очах від усього, від усіх і від один одного, що найжахливіше. Коли немає підтримки і коли вже просто все одно. І тоді ми зрозуміли, або потрібно щось змінювати, або закінчувати. І ми вирішили, що потрібно міняти. І вже через тиждень після роботи над стосунками все змінилося", - розповіла вокалістка.

Фото: Юлія Саніна з чоловіком (instagram.com/the_hardkiss)

Виконавиця також зазначила, що в цілому вона не любить конфліктні ситуації і найчастіше замикається в собі або намагається промовчати.

"Якщо треба поконфліктувати, на арену виходить Валерій. У мене руки і починають тремтіти голос. Навіть коли Вал з'ясовує стосунки з кимось, я ніколи не присутня. Коли він когось звільняв, я не була присутня, тому що розумію, що можу навіть розплакатися, мені буде погано, я буду нервувати", – зізналася Саніна.

Раніше солістка The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про перший поцілунок з чоловіком на Різдво після 5 днів знайомства.