Кайлі Дженнер засвітила пружний "персик" в екстремально облягаючих джинсах

Модель і наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер (22 роки), схоже, і дня не може прожити без "стильного епатажу". Кожен день шанувальники Кайлі чекають від неї нових яскравих знімків. Незважаючи на критику в свою адресу, Кайлі продовжує підігрівати інтерес публіки. До речі, американська бізнес-леді особливо не підбирає виразів і відверто зізнається, що їй "наплювати" на думку хейтерів. По-перше, Кайлі іноді взагалі ігнорує коментарі, а якщо й заглядає в них, то їй все одно на критику. Красуня знає, що вона розкішна! Та й прочитати всі коментарі молодшій з сестер Кардашьян-Дженнер просто не вистачить сил і часу. Кайлі веде одну з найбільш популярних сторінок у мережі instagram - у моделі більше 147 млн підписників! А кожен її пост збирає в середньому 30-50 тис. коментарів. Так що хейтери можуть розслабитися.

Новий тиждень Кайлі вирішила почати стильно. На своїй сторінці в мережі instagram Дженнер опублікувала парочку фото в черговому вбранні. І до речі, на цей раз образ Кайлі можна було б навіть назвати стриманим. Якщо б не пікантна деталь. Як зазвичай, американська модель обрала екстремально облягаючий наряд, який у всій красі підкреслює пишні форми своєї власниці.

Кайлі Дженнер в стильному джинсовому костюмі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер позує в джинсовому брючному костюмі чорного кольору з "плямами". Кайлі ніби виходить або сідає в машину. При цьому штани дуже облягають апетитні форми Дженнер.

Кайлі Дженнер в стильному джинсовому костюмі (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, до цього Кайлі вражала іншими знімками - вже більш "класичними" та "понятими" її підписникам. В кадрі Дженнер позує зі своєю кращою подругою - модель Анастасія Караніколау. У красунь дуже схожі фігури і статуру. Часто в коментарях пишуть, мовляв, Кайлі і Анастасія - "сестри".

На "розслаблених" фото дівчата позують в однакових комплектах, тільки різного кольору. Знову екстремально вузьких і коротких - спідниця та топ. Цікаво, що свої образи моделі доповнили зимовими панамками із штучного хутра з анімалістичним принтом. Зазначимо, що це тренд осені-зими 2019.

"Просто брюнетка і блондинка з нерозривним зв'язком", - інтригує підписом Кайлі.

Кайлі Дженнер і Анастасія Караниколау (фото: instagram.com/kyliejenner)

Відзначимо, що на даний момент у мережі активно обговорюють нібито розставання Кайлі Дженнер з її коханим і батьком дочки - репером Тревісом Скоттом (28 років). В американських ЗМІ є інформація, що Тревіс систематично зраджував Кайлі. Що і послужило причиною їх розставання. Самі ж закохані коментують ці чутки дуже обережно. Хоча Скотт на звинувачення в зрадах різко відповів, що це "брехливі історії". І для нього завжди на першому місці музика і сім'я. Кайлі Дженнер також повідомила, що вони з Тревісом "в хороших відносинах".

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, раніше Дженнер показала розкішне тіло в нижній білизні. 22-річна зірка рекламує бренд сестри.