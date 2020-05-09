Я так кайфую! Віра Брежнєва розкрила секрет продуктивності та мотивації на карантині

Як і чимало інших знаменитостей, Віра Брежнєва на карантині стала більше спілкуватися з шанувальниками і ділитися подіями зі свого життя. Крім забавних і милих відео з чоловіком Костянтином Меладзе і дочкою Сарою, співачка знову повернулася до свого другого запису в мережі instagram — "VB Diary", в якому вона розкриває свої секрети стрункості, краси та гарного самопочуття. Так, нещодавно вона розповіла про важливість регулярного руху, а в новій публікації розкрила свій лайфхак, як же змусити себе піднятися з дивана.

Брежнєва опублікувала кадр зі своєї прогулянки на вулиці і поділилася секретом продуктивності та активності. Зірка зізналася, що їй також не чужа прокрастинація і навіть лінь, особливо на карантині, коли всі близькі затишно сидять вдома. Хоча в цілому дні у неї розписані досить щільно, чому артистка дуже рада.

"Привіт, мої хороші!) сподіваюся, ви нудьгували)) я теж сумувала, при цьому мені взагалі не було нудно! У мене так зайняті дні, що часу для соцмереж майже не залишилося) і я так кайфую! Продовжую тренуватися, готувати, але найбільше часу йде на навчання! як-небудь подібно все розповім, а поки: Нещодавно у мене був класний інсайт. І я хочу з вами поділитися ним. Думаю багатьом з нас в тій чи іншій мірі властива прокрастинація (у психології схильність до постійного відкладання справ, навіть важливих і термінових, що приводить до життєвих проблем і болючим психологічних ефектів(Вікіпедія). Часто це стосується і харчування, здорових звичок. Дотримання яких ми відкладаємо на потім. І ось недавно я зловила себе на думці. Коли я писала пост про рух, про те, що треба всім рухатися і тд. Адже Я рухаюся, тренуюся через день, гуляю. Але іноді знаходжу більш важливі справи, ніж погуляти, хоча я після ходьби відчуваю себе прекрасно і люблю це робити, але коли вся сім'я вдома, ніхто не хоче нікуди йти, і ти такий - ну і я залишуся, пройдуся завтра. Це загострилося саме на карантині", - поділилася Віра.

Але саме усвідомлення того, що вона повинна бути прикладом для інших, допомогло їй впоратися з лінню і все ж відправитися на прогулянку.

"Так ось! Написала тоді свій пост, і розумію, що якщо я вам це сказала, треба ж відповідати. А я людина відповідальна. Встала, одяглася і пішла! Одна) сім'я залишилася вдома. Я йду, сонечко світить, щаслива, задоволена що гуляю, пройшла 8 км і думаю, от завдяки тому, що я написала цей пост, в той день я і себе промотивировала! Хоча могла не піти. Те ж з гаджетами. Коли я кажу дитині проводити менше часу з гаджетами, це стимулює мене показувати приклад і робити це в першу чергу", - зазначила співачка.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Так що вона вивела для себе такий ефективний спосіб самомотивації - та й інших теж.

"Загалом лайфхак. Коли ми починаємо комусь допомагати робити щось хороше, корисне, правильне, це стимулює нас самих бути більш обов'язковими, відповідальними в цьому напрямку. Тому. Беріть партнера, маму, сестру, подругу/друга, дитину і станьте для нього мотиватором! Мотивуючи інших, ми краще мотивуємося самі! Я не претендую на звання психолога, це просто інсайт) але в моєму випадку працює! Спробуйте. Може і у вашому", - запропонувала Брежнєва.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва показала всі принади фігури топлес і поділилася секретами стрункості.