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"Кайфує людина": Тодоренко розохотила оригінальним кавером відомого хіта

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.09.2019 - 22:52
"Кайфує людина": Тодоренко розохотила оригінальним кавером відомого хіта
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко не тільки знімається в програмах, але ще й співає

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно відверто розповіла про свою сім'ю, заспівала пісню Ольги Бузової "Мало половин" під акомпанемент гітари свого чоловіка Влада Топалова. Відповідне відео Регіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео Тодоренко сидить за столом і співає, а Топалов грає на акустичній гітарі. Таким чином, Регіна спробувала привернути увагу фоловерів до нового випуску свого шоу "П'ятниця з Регіною".

Тодоренко захопила мережу своїм виконанням пісні Бузової (відео: instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі оцінили це відео і залишили свої коментарі.

  • У Регіни краще вийшло, ніж у Бузової;
  • Клас;
  • Бузова курить в сторонці;
  • У вас прекрасний голос!!!
  • Ви такі класні. Ти дуже гарно співаєш. Ти найкраща;
  • Ось це голос я розумію, не те, що Бузова;
  • Голос Регіни дуже красивий, до мурашок;
  • Треба співати на сцені;
  • Які ви милі;
  • Пісні у виконанні Регіни. Кайфує людина і це відчувається через екран;
  • Який у вас гарний голос, Регіна! Аж Мурашки...
  • Хотілося б що б Влад більше брав участь у шоу, на мій погляд він відсторонений, і лише зрідка підтримує розмову.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що веселі Тодоренко і Топалов показали, як складають казки для сина.

Раніше повідомлялося, що стильні Тодоренко і Топалов красувалися на червоній доріжці на премії "Людина 2019 року" за версією журналу GQ.

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Новини України шоубизРегіна Тодоренко
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