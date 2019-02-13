"Кайфова": Настя Каменських захопила ультрастильным образом в стилі 90-х

Настя Каменскьких (фото: instagram.com/kamenskux)

Фанати співачки зазначили, що в такому образі вона виглядає, як школярка

Настя Каменських вже чекає наближення весни. Принаймні, співачка поділилася новим стильним образом – проте, не по погоді.

На знімку поп-співачка позує у джинсовому короткому комбінезоні насиченого синього кольору (можна сказати, "класичний денім"). Під комбінезон Каменських наділу кофточку червоного кольору з довгими рукавами. Цікаво, що з загальним образом гармонійно поєднуються веселі червоно-сині шкарпетки з зірочками. Свій образ Настя доповнила кросівками на масивній платформі (тренд цього сезону), а також білою шапкою і рюкзаком власного дизайну.

У такий яскравий спосіб Каменських, яка раніше розбурхала мережу новим фото, анонсувала свій новий кліпу на пісню "Попа як у Кім", презентація якого відбудеться завтра, 14 лютого – День закоханих.

"Хай сьогодні у вас буде класний, насичений і веселий день! Завтра дивіться мою #попакакуким у YouTube", — пише Каменських.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Безумовно, співачка порадувала фанатів коротким відеотизером нового кліпу. Вже з перших кадрів стає зрозуміло, що новий кліп буде "гарячим".

Відео: instagram.com/kamenskux

Шанувальники Каменських поспішили прокоментувати її новий образ у стилі 90-х.

"Дуже чекаю кліп. Пісня качова, у мене на репіті))", - зазначає aliasolia.

"На мою думку, вам потрібна не попа як у Кім, а попа як у Насті Каменської — будете унікальні, щоб хотіли сідниці, як у вас", — зауважує oleksandr_daniltsev.

"Настя прикольний образ! Як школярка", - зауважує ravin_dimon_1983.

"Як завжди, прекрасна", - захоплюється grechka.valik.

"Гідний образ", - пише yuliamatveeva_38.

"Ти супер Настя, ти класно виглядаєш", - погоджується smolovoi.aleksandr.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських з Потапом розбурхала мережу новою заявою.

До цього Каменських похвалилася величезним букетом троянд.