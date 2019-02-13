"Кайфова": Настя Каменських захопила ультрастильным образом в стилі 90-х

Фанати співачки зазначили, що в такому образі вона виглядає, як школярка
Настя Каменських вже чекає наближення весни. Принаймні, співачка поділилася новим стильним образом – проте, не по погоді.
На знімку поп-співачка позує у джинсовому короткому комбінезоні насиченого синього кольору (можна сказати, "класичний денім"). Під комбінезон Каменських наділу кофточку червоного кольору з довгими рукавами. Цікаво, що з загальним образом гармонійно поєднуються веселі червоно-сині шкарпетки з зірочками. Свій образ Настя доповнила кросівками на масивній платформі (тренд цього сезону), а також білою шапкою і рюкзаком власного дизайну.
У такий яскравий спосіб Каменських, яка раніше розбурхала мережу новим фото, анонсувала свій новий кліпу на пісню "Попа як у Кім", презентація якого відбудеться завтра, 14 лютого – День закоханих.
"Хай сьогодні у вас буде класний, насичений і веселий день! Завтра дивіться мою #попакакуким у YouTube", — пише Каменських.
Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Безумовно, співачка порадувала фанатів коротким відеотизером нового кліпу. Вже з перших кадрів стає зрозуміло, що новий кліп буде "гарячим".
Відео: instagram.com/kamenskux
Шанувальники Каменських поспішили прокоментувати її новий образ у стилі 90-х.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських з Потапом розбурхала мережу новою заявою.