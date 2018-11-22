Катю Осадчу в золотій вечірній сукні назвали "принцесою"

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники ведучої розсипалися у компліментах

Стильна ведуча "Світського життя" Катя Осадча підкорила instagram-підписників романтичним вечірнім образом в елегантній сукні в підлогу з розсипом золотих блискіток. Саме за рахунок блискіток плаття класичного крою з відкритими рукавами виглядає дуже ефектно.

Вечірній образ Осадча доповнила діадемою, волосся зібране в недбалі локони.

Стильна Катя Осадча у вечірній сукні (фото: instagram.com/kosadcha)

Відзначимо, що в такому образі Осадча з'явилася на урочистій вечірці в стилі диско на честь 14-річчя журналу VIVA!

До речі, на заході шикарною фігурою в облягаючому латексному плаття блиснула також співачка Оля Полякова. Шанувальники назвали виконавицю "русалкою".

Підписники ж Осадчої поспішили прокоментувати її образ. Багато назвали її "принцесою" і "королевою" одночасно.

"Дуже гарна! Принцеса", — захоплюється v_fashion_shoes.

"Казкова принцеса", — погоджується plesakolga.

"Дуже ніжно і красиво. Катя, ви, як завжди, краще за всіх", — зазначає albinayakovenko12.

"Нереально красиве плаття, як і його господиня", — підкреслює gorgulevakarinka.

Катя Осадча на дні народженні VIVA! (фото: viva.ua)

"Катюш, ви шикарна! Я завжди вами захоплююся", — зізнається burlakova442.

"Дуже гарне плаття!" — пише ninosha_angel.

"Гарна чудова жінка", — захоплюється victorias_secret_in_kiev.

"Один з найкрасивіших Ваших образів", — зазначає fiesta1604.

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Ніжний образ Каті Осадчої (фото: viva.ua)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча з'явилася в не менш чарівному образі під час 13-го ефіру Танців з зірками 2018. Тоді Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим разом вели півфінал популярного ТВ-шоу.

А до цього Осадча показала за характером дещо інший образ — зухвалий, упевнений і притягаючий. Так, на церемонії нагородження кращих дизайнерів України Best Fashion Awards 2018 Осадча з'явилася в червоному платті оригінального крою, капелюшку і туфлях в тон.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (відео: РБК-Україна)