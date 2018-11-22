Катю Осадчу в золотій вечірній сукні назвали "принцесою"

Шанувальники ведучої розсипалися у компліментах
Стильна ведуча "Світського життя" Катя Осадча підкорила instagram-підписників романтичним вечірнім образом в елегантній сукні в підлогу з розсипом золотих блискіток. Саме за рахунок блискіток плаття класичного крою з відкритими рукавами виглядає дуже ефектно.
Вечірній образ Осадча доповнила діадемою, волосся зібране в недбалі локони.
Стильна Катя Осадча у вечірній сукні (фото: instagram.com/kosadcha)
Відзначимо, що в такому образі Осадча з'явилася на урочистій вечірці в стилі диско на честь 14-річчя журналу VIVA!
До речі, на заході шикарною фігурою в облягаючому латексному плаття блиснула також співачка Оля Полякова. Шанувальники назвали виконавицю "русалкою".
Підписники ж Осадчої поспішили прокоментувати її образ. Багато назвали її "принцесою" і "королевою" одночасно.
"Дуже гарна! Принцеса", — захоплюється v_fashion_shoes.
"Казкова принцеса", — погоджується plesakolga.
"Дуже ніжно і красиво. Катя, ви, як завжди, краще за всіх", — зазначає albinayakovenko12.
"Нереально красиве плаття, як і його господиня", — підкреслює gorgulevakarinka.
Катя Осадча на дні народженні VIVA! (фото: viva.ua)
"Катюш, ви шикарна! Я завжди вами захоплююся", — зізнається burlakova442.
"Дуже гарне плаття!" — пише ninosha_angel.
"Гарна чудова жінка", — захоплюється victorias_secret_in_kiev.
"Один з найкрасивіших Ваших образів", — зазначає fiesta1604.
Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha
Ніжний образ Каті Осадчої (фото: viva.ua)
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча з'явилася в не менш чарівному образі під час 13-го ефіру Танців з зірками 2018. Тоді Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим разом вели півфінал популярного ТВ-шоу.
А до цього Осадча показала за характером дещо інший образ — зухвалий, упевнений і притягаючий. Так, на церемонії нагородження кращих дизайнерів України Best Fashion Awards 2018 Осадча з'явилася в червоному платті оригінального крою, капелюшку і туфлях в тон.
Катя Осадча та Юрій Горбунов (відео: РБК-Україна)