Катя Осадча засвітила декольте в чудовому вбранні і розкрила секрет свого гардеробу

Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і молодшим сином Іваном вирушила ближче до моря на популярний курорт Туреччини. До речі, в цьому році у зв'язку з пандемією коронавіруса це напрравление облюбували українські зірки, наприклад, Джамала та Ірина Білик, а також Настя Каменських. Катя ж радує підписників в Instagram пляжними образами і мальовничими видами.

На серії нових фото ведуча відображена в легкому сарафані з натуральної тканини з приспущеною лінією плечей, довгими рукавами з манжетами-воланами і декорованого вишивкою в районі декольте від французького бренду Jacquemus. Вона довершила пляжний образ капелюшком від українського дизайнера Руслана Багінського, творіння якого обирають не тільки українські, а й світові селебрітіз, і взяла в руки велику містку плетену сумку.

"На пляж. Ніяк не зрозумію, чому літній одяг такий важкий, як не оптимізуєш, все одне важка валіза", - поділилася своїми думками ведуча.

Катя Осадча покрасувалася в сарафані від французького бренду (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники відразу ж звернули увагу на сарафан Каті і повсякчас розхвалювали її смак у виборі вбрання. Ведуча поспішила уточнити, що ефектний пляжний аутфіт від іменитого бренду в її гардеробі вже давно.

"Я не купую багато, улюблені речі довго живуть в гардеробі, цей сарафан з літа 2017", - написала вона.

Яка Ви чудова, Катю!

Ви прекрасні , навіть з валізою

Катя, Ви – прекрасна

Який стиль класний

Ви чудова

Дуже гарне декольте!

Як красиво поєднується все на фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показали пляжні розваги з сином на березі моря.