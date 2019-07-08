Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти

Фінал 5-го сезону шоу Голосі. Діти голосно завершився 7 липня перемогою грузинського хлопчика Олександра Зазарашвілі. Нагадаємо, що зірковими тренерами Саші виступали солісти групи "Время и Стекло" - Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній. Всі поспішили привітати хлопчика з перемогою. При цьому, звичайно ж, члени журі, а також телеведучі проекта не упустили можливості показати свої образи для суперфіналу.

Так, на своїй instagram-сторінці Катя Осадча поспішила опублікувати цілу серію фото в компанії свого співведучого і чоловіка Юрія Горбунова, а також інших учасників проекту. При цьому особливої уваги заслуговує образ Осадчої.

Перед камерами прямого ефіру телеведуча блищала в розкішній вечірній сукні тілесного відтінку. Сукня довжини міді, зі шлейками. Декор — вишивка у вигляді різних комах і квітів: бабки, метелики, великі кульбаби. Виглядає такий образ дуже романтично.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

На ніжках – червоні туфлі на високій шпильці. До речі, червоний також був присутній і в макіяжі ведучої у вигляді яскравих червоних губ. Зачіска – великі локони, акуратно покладені на одну сторону.

Також довершують образ золоті прикраси – чокери і підвіски на шиї, кільця-сережки у вухах. Дуже яскраво!

Горбунов був одягнений в костюм трійку і білу сорочку. При цьому без краватки і метелика.

Юрій Горбунов та Катя Осадча у фіналі шоу Голос. Діти 5-го сезону (фото: instagram.com/kosadcha)

"Це був дуже емоційний сезон Голос. Діти. Вітаємо переможця Олександра Зазарашвілі і наставників. Дякуємо усім, хто робив це яскраве шоу!" - попісяла фото Осадча.

Звичайно ж, пара зробила фото і з переможцем - Олександром Зазарашвілі.

Юрій Горбунов, Олександр Зазарашвілі, Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

До речі, Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній також поспешии привітати свого зоряного учасника.

"Еееееее!!!! Украинааааааа - Спасибі, що проголосувала за нашого Алексанр Зазарашвілиі!!!! Сашенька - ти чудо!! Ми щасливі і просто немає слів! Любимо і пишаємося! ПЕРЕМОГА!" - підписала фото з сашею і Завгороднім Дорофєєва.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Катя Осадча заворожила казковим образо м в напівпрозорому платті. Телеведуча відзначила свято Івана Купала.

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