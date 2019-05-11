Катя Осадча та Юрій Горбунов гуляють по дощовим Карпатам: миле фото

Катя Осадча відмінно вміє поєднувати роботу і відпочинок. Так, днями вона блистала на конкурсі "Міс Львів 2019" в розкішній вечірній сукні. У поїздку ведуча взяла з собою чоловіка Юрія Горбунова і маленького синочка Івана - сімейство вирішило скористатися нагодою і трохи відпочити в горах.

На своїй сторінці в Instagram ведучий поділився милим фото з дружиною, на якому вони зображені на тлі Карпатських гір. Пара одягнена в однакові чорні спортивні штани з білими лампасами, на Юрії при цьому біла футболка, а Катя накинула червону вітрівку - погода хмарана і явно збирається дощ.

"Зараз у Карпатах піде дощ!!!" - написав Горбунов.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Проте це абсолютно не бентежить зіркове сімейство - вони обіймаються і щасливо посміхаються в об'єктив.

Підписники захоплюються красою на знімку - як знаменитої пари, так і природи.

"Ох там холодно, не заздрю))) Каті норм, має чемного чоловіка)"

"Гарного відпочинку вам"

"Гарна пара. Гарного відпочинку"

"Надзвичайно гарно"

"Там дуже гарно"

"Які ж Ви гарні! Щастя вам"

"Як завжди прекрасні"

Раніше Осадча показала і ніжне фото з синочком - судячи з усього, зроблене у Львові.

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча умилила мережу фото чоловіка з синочком.

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов показала барвисті кадри з своєї подорожі по Італії і Швейцарії. Вони позували на тлі приголомшливих місцевих пейзажів і активно проводили час у відпустці.

Так, подружжя відвідали мальовничу Тоскану і охоче поділилися цілим романтичним фотосетом.