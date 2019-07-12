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Катя Осадча умилила фото з підрослим синочком під час "одеських канікул"


Осадча підкреслила, що стартували її "одеські канікули"

Катя Осадча вирішила трохи перезарядитися на майбутніх вихідних. Так, українська телеведуча разом зі своїм зірковим чоловіком Юрієм Горбуновим і 2-річним синочком Іваном вирушила до Одеси. До речі, швидше за все зіркова пара телеведучих вирушили в портове місто не просто так. Принаймні, Осадча. Справа в тому, що 10-й Одеський міжнародний кінофестиваль стартує саме сьогодні – 12 липня! І триватиме до 20 липня. Так що швидше за все, Осадча вирушила до Одеси з програмою "Світське життя" знімати новий яскравий випуск. І заодно вирішила поєднати приємне з корисним.

На своїй instagram-сторінці Осадча вже опублікувала кілька яскравих фото разом з чоловіком і сином. Кадри зроблені з готельного номера, на балконі, звідки відкривається чудовий вид на чорне море.

В кадрі бачимо батька з сином. Обидва позують в білосніжному одязі. Горбунов присів поруч з хлопчиком і показує йому жовту яхту, проплывающую по морю.

Юрій Горбунов з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

"Пригоди позаду) наші одеські канікули попереду. Юра показує Івасику кораблик, на якому Monatik знімав свій знаменитий кліп", - підписала серію кадрів Осадча.

Зазначимо, що можливо йде мова про кліпі Діми Монатіка на пісню "Глибоко", записаний разом з Надею Дорофєєвої. На початку кліпу бачимо катер, на якому мчить Дорофєєва.

Не забула Осадча і селфы зробити. Телеведуча в блузі-вишиванці також позує на тлі моря.

Катя Осадча в Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої також поспішили прокоментувати її нові знімки:

  • "Улюблені хлопчаки Каті Осадчої?"
  • "Шкода, Погода у нас зараз не пляжна"
  • "Обожнюю цю парочку і звичайно матусю"
  • "Який красень"
  • "Який синуля вже великий. Нехай буде здоровим і щасливим"
  • "Ось це я розумію, полетіли до Одеси відпочивати, а не кудись за кордон)"
  • "Як швидко ростуть чужі діти!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами. Телеведучі відвідали у Києві черговий світський захід, під час якого блиснули витонченими образами в чорних костюмах. При цьому Осадча вибрала ефектні штани-кльош.

Також до цього Катя Осадча заворожила казковим образом в напівпрозорому платті. Шанувальники назвали свою улюбленицю "лісовою німфою".

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