Катя Осадча умилила фото з підрослим синочком під час "одеських канікул"

Катя Осадча вирішила трохи перезарядитися на майбутніх вихідних. Так, українська телеведуча разом зі своїм зірковим чоловіком Юрієм Горбуновим і 2-річним синочком Іваном вирушила до Одеси. До речі, швидше за все зіркова пара телеведучих вирушили в портове місто не просто так. Принаймні, Осадча. Справа в тому, що 10-й Одеський міжнародний кінофестиваль стартує саме сьогодні – 12 липня! І триватиме до 20 липня. Так що швидше за все, Осадча вирушила до Одеси з програмою "Світське життя" знімати новий яскравий випуск. І заодно вирішила поєднати приємне з корисним.

На своїй instagram-сторінці Осадча вже опублікувала кілька яскравих фото разом з чоловіком і сином. Кадри зроблені з готельного номера, на балконі, звідки відкривається чудовий вид на чорне море.

В кадрі бачимо батька з сином. Обидва позують в білосніжному одязі. Горбунов присів поруч з хлопчиком і показує йому жовту яхту, проплывающую по морю.

Юрій Горбунов з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

"Пригоди позаду) наші одеські канікули попереду. Юра показує Івасику кораблик, на якому Monatik знімав свій знаменитий кліп", - підписала серію кадрів Осадча.

Зазначимо, що можливо йде мова про кліпі Діми Монатіка на пісню "Глибоко", записаний разом з Надею Дорофєєвої. На початку кліпу бачимо катер, на якому мчить Дорофєєва.

Не забула Осадча і селфы зробити. Телеведуча в блузі-вишиванці також позує на тлі моря.

Катя Осадча в Одесі (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої також поспішили прокоментувати її нові знімки:

"Улюблені хлопчаки Каті Осадчої?"

"Шкода, Погода у нас зараз не пляжна"

"Обожнюю цю парочку і звичайно матусю"

"Який красень"

"Який синуля вже великий. Нехай буде здоровим і щасливим"

"Ось це я розумію, полетіли до Одеси відпочивати, а не кудись за кордон)"

"Як швидко ростуть чужі діти!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов викликали фурор в мережі елегантними образами. Телеведучі відвідали у Києві черговий світський захід, під час якого блиснули витонченими образами в чорних костюмах. При цьому Осадча вибрала ефектні штани-кльош.

Також до цього Катя Осадча заворожила казковим образом в напівпрозорому платті. Шанувальники назвали свою улюбленицю "лісовою німфою".