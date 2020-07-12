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Катя Осадча блиснула стрункими ногами в блискучій міні-сукні за 15 тисяч гривень

Автор: Марина Настевіч

Ведуча підкреслила фігуру ефектним нарядом

Катя Осадча знову повернулася до активного і насиченого життя - ведуча встигає подорожувати по Україні з сім'єю, а також зніматися в ТВ-проектах. Як і раніше, вона з'являється на екрані в стильних і ефектних нарядах, захоплюючи почуттям стилю. Так, для зйомок чергового випуску програми "Світське життя" Катя вибрала елегантний наряд від українського дизайнера Dafna May.

На опублікованому в мережі фото теледіва з'явилася в чорній міні-сукні з відкритими плечима і прикрашеній блискучими паєтками. Родзинкою вбрання вартістю 15 640 гривень є також довгий пояс, який практично торкається землі.

Модний лук Осадча доповнила туфлями-човниками в тон і ефектним макіяжем.

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Катя Осадча захопила ефектним чином і стрункою фігурою у міні (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі оцінили образ і постать Катерини і засипали її компліментами.

  • Образ принцеси Діани ?
  • Шикарне плаття і ноги Катерина
  • Як завжди:неперевершна
  • Вау яка красуня красуня красуня красуня красуня
  • Ві, чарівна, красуня
  • Блискуча зовні і зсередини
  • Я захоплююся Вами! Дивлюся всі Ваші передачі!
  • Плаття у Каті дуже красиве та елегантне...

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися барвистими фотосвітлинами з Львівщини.

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