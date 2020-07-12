Катя Осадча блиснула стрункими ногами в блискучій міні-сукні за 15 тисяч гривень

Ведуча підкреслила фігуру ефектним нарядом
Катя Осадча знову повернулася до активного і насиченого життя - ведуча встигає подорожувати по Україні з сім'єю, а також зніматися в ТВ-проектах. Як і раніше, вона з'являється на екрані в стильних і ефектних нарядах, захоплюючи почуттям стилю. Так, для зйомок чергового випуску програми "Світське життя" Катя вибрала елегантний наряд від українського дизайнера Dafna May.
На опублікованому в мережі фото теледіва з'явилася в чорній міні-сукні з відкритими плечима і прикрашеній блискучими паєтками. Родзинкою вбрання вартістю 15 640 гривень є також довгий пояс, який практично торкається землі.
Модний лук Осадча доповнила туфлями-човниками в тон і ефектним макіяжем.
Катя Осадча захопила ефектним чином і стрункою фігурою у міні (фото: instagram.com/kosadcha)
Користувачі мережі оцінили образ і постать Катерини і засипали її компліментами.
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Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися барвистими фотосвітлинами з Львівщини.