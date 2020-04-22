Катя Осадча поділилася секретами догляду, рецептами краси і правилами харчування

Катя Осадча на карантині освоїла новий для себе вид фізичної активності, а заодно і духовну практику – вона почала займатися йогою. Ведучу надихнув її чоловік Юрій Горбунов, який навіть залучив сина Івана до тренувань. Теледіву часто запитують про її раціон, секрети по догляду за шкірою та інщі тонкощі, які допомагають їй залишатися стрункою і добре, свіжо виглядати завжди. Катя вирішила влаштувати прямий ефір в instagram і відповісти на всі питання читачок.

Теледіва зізналася, що зараз займаєтьсяпо Інтернету і самостійно шукає відео потрібного тренування.

"Я три рази в тиждень займаюся йогою. Почала бігати і щодня роблю невелику розминку. Саму себе змушувати складно, але я знаходжу вправи в інтернеті. Не можу сама займатися довго, тому вибираю короткі тренування. Наприклад, вправи для преса", - зізналася Катя.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Вона розповіла про особливості харчування і гастрономічні вподобання. Наприклад, ведуча намагається дотримуватися правильного харчування. Але на свята, може дозволити собі зайвого.

"Я їм три рази на день плюс невеликі перекуси, але намагаюся їх уникати. Уникаю нездорової їжі. Я їм хліб – це те, без чого я не уявляю своє життя. Овочі у мене сезонні. Наприклад, зараз з'явилася молода капуста. Намагаюся їсти салати, картоплю, але робити це до обіду, фрукти теж не їмо ніч (після трьох їх краще не вживати – у них є цукор). Зараз, наприклад, це цитрусові", - докладно розповіла вона.

Теледіва дотримується принципів роздільного харчування. Наприклад, не їсть кашу з м'ясом. Катя готує вдома сама, її коронна страва – суші.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Нещодавно зробила суші. Це все ж сира риба. Тому я намагаюся їх робити самостійно. Головне – інгредієнти і правильно приготований рис", - поділилася вона тонкощами.

Також Катя розповіла про особливості своєї догляду за шкірою. Ведуча щодня робить маски для рук, а на карантині стала більше часу приділяти обличчю.

"Можна робити маски: як улюблені, так і ті, що є в наявності. У мене в холодильнику були маски, на які не було часу. Зараз використовую одну - вранці, іншу – ввечері. Обов'язково зволоження. Зараз у мене є час на вітамінні олії. Тобто, вітамін С - всередину, вітамін С – на шкіру. Він покращує колір обличчя. Також щодня роблю маски для рук з різного крему. Просото велика кількість крему на руки і текстильні рукавички, трохи посидіти. Це чудово зволожує шкіру", - розповіла рецепт по догляду за собою зірка.

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов заворожили сімейною ідилією біля каміна.