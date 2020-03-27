Катя Осадча поділилася особистим списком дитячих ігор на карантині і зворушила фото з синочком

Катя Осадча та Юрій Горбунов проводять весь час вдома і строго дотримуються карантину. Ведучий знайшов спосіб працювати віддалено і похвалився використанням передових технологій в робочому процесі. Звичайно ж, пара левову частку часу приділяє спілкуванню з трирічним синочком Іваном і примудряється вигадувати нові цікаві спільні ігри для веселого сімейного дозвілля.

За словами ведучої, карантин для батьків – це окреме випробування, особливо, коли немає можливості погуляти на дитячому майданчику, а є необхідність весь час сидітив чотирьох стінах. Тому батькам доводиться вигадувати ігри для малюків, щоб урізноманітнити дозвілля.

"Івану три роки, тому розваги саме на цей вік. Сіна важко до чогось змусити, більше того спрацьовують спільні розваги. Іван справді дуже любить повторювати за батьками. Повторює навіть спільну руханку й вправи з йоги. Тож спробуйте розпочати, а діти до вас доєднаються. Головне — аби вправи були простими, такими, які вони легко повторювати", - поділилася спостереженнями Катя і запропонувала список рухливих і захоплюючих ігор для дітей.



⠀Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

"Гаряче-холодно. Ми ховаємо різні речі по будинку й почергово їх шукаємо. Хвилин на 20 відволікти Івана можна. Нині у нас період цікавості до ремонтних робіт: викруток, молотків, іграшкових цвяхів із дерева. У всіх хлопців такого віку напевно є іграшковий молоток. А решта — ваша фантазія, куди й що можна забити. До прикладу, іграшкові цвяхи можна забити в мило. Альо все під пильним наглядом. Так, до речі, й мамі навчаться вішати полиці", - написала теледіва.

Катя запропонувала також список ігор на розвиток моторики і кмітливісті. Так, для цих цілей підійде сортування, ліплення і збирання пазлів.

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"Сортування. Брати можна все. Макарони, крупи й овочі (тільки не забудьте їх помити). Взагалі для сортування підійде будь-що. Також можна зібрати іграшки однотонних кольорів (частини конструктора) й запропонувати дитині розкласти всі деталі за кольорами.



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Фото: Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

Ліпка. Наше улюблене заняття — розкатати пластилін, як тісто для печива, й вирізати фігури. Можна використати солоне тісто та форми для печива. А можна одразу й печиво робити. Івана це дуже захоплює, може ліпити з годину точно.

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Пошук однакових елементів одного цілого. Картинки (їх можна видрукувати) потрібно розрізати на частини й змішати. Виходять своєрідні пазли, але простіші, ніж зазвичай. Та й почати можна навіть з двох частин", - навела приклади зіркова мама.

Нещодавно ведуча замилувала мережу відео, на якому її синочок представляє себе лікарем і "обстежує" тата. Ця гра також увійшла в дитячий топ зірки.



⠀ Фото: Горбунов з сином (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Гра в лікаря. У цьому віці діти вже пам " ятають свій похід до лікаря і залюбки все повторюють. Іван "слухає" дихання та бере кров з пальця спочатку у дорослих, потім в іграшок.

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Хованки. Іван цю гру полюбивши давно, а зараз вона стала ще актуальнішою. Сін любити саме шукати.

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Без розмальовок (водні наші улюблені), пазлів, конструкторів теж ніяк. А ще секрет: частину іграшок ми ховаємо, щоб за кілька тижнів гратися ними з більшою цікавістю. Година від годині писатиму такі пости, адже наш арсенал розваг збільшується", - пообіцяла теледіва.

Раніше Катя Осадча без косметики зачарувала домашнім кадром.