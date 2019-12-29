Катя Осадча підкреслила спокусливі вигини розкішною святковою сукнею

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала ефектний новорічний образ для святкового ефіру

Катя Осадча вже майже готова до святкування Нового року - знаменитість підготувала будинок і прикрасила ялинку. Вона навіть встигла злітати на невеликі сімейні канікули на католицьке Різдво - ведуча разом зі старшим сином Іллею погуляла по святковому Берліну, насолоджуючись атмосферними вуличками і красивими ярмарками. Також Осадча вже відзняла святковий випуск "Світського життя", в якому блищала в розкішному новорічному вбранні.

Знімком зі зйомок Катя поділилася на своїй сторінці в Instagram. Теледіва приміряла блискуче вечірнє плаття в підлогу світло-сірого відтінку, яке чудово підкреслило спокусливі вигини її стрункої фігури.

Ефектний наряд прикрашений чорним поясом з величезним бантом, не забула зірка і про свою "фішку" - красивИй головний убор. Завершують лук красиво зібране наверх волосся і яскравий макіяж, а також промениста посмішка ведучої.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Вмикайте Світське життя просто зараз! В ефірі наш новорічний випуск! Сукня для святкового новорічного випуску @sol_angelann", - прокоментувала Осадча.

Шанувальники не змогли пройти повз атмсоферного кадру і поспішили залишити свої коментарі.

ви як завжди чудова чарівна та. завжди втілюєте приказку, що жінка як фрукт: з кожним роком стає спілішою та солодшою

Дуже гарна сукня

Катюша!Завжди милуюся вашими нарядами!!!Вашими капелюшками,взагалі-костюмами!!!

Ви неперевершена,Катю!)

Така блискуча, це для мене просто все! Як же я обожнюю весь цей блискіт :)

Розкішна

Неймовірно чарівна!)

Як завжди чарівні Катя!)

Кращий спосіб який я бачила на вас

яке атмосферне фото

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, ошатна Катя Осадча похвалилася "бойовою" готовністю до зустрічі Нового року 2020.