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Катя Осадча підкреслила спокусливі вигини розкішною святковою сукнею

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.12.2019 - 17:31
Катя Осадча підкреслила спокусливі вигини розкішною святковою сукнею
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала ефектний новорічний образ для святкового ефіру

Катя Осадча вже майже готова до святкування Нового року - знаменитість підготувала будинок і прикрасила ялинку. Вона навіть встигла злітати на невеликі сімейні канікули на католицьке Різдво - ведуча разом зі старшим сином Іллею погуляла по святковому Берліну, насолоджуючись атмосферними вуличками і красивими ярмарками. Також Осадча вже відзняла святковий випуск "Світського життя", в якому блищала в розкішному новорічному вбранні.

Знімком зі зйомок Катя поділилася на своїй сторінці в Instagram. Теледіва приміряла блискуче вечірнє плаття в підлогу світло-сірого відтінку, яке чудово підкреслило спокусливі вигини її стрункої фігури.

Ефектний наряд прикрашений чорним поясом з величезним бантом, не забула зірка і про свою "фішку" - красивИй головний убор. Завершують лук красиво зібране наверх волосся і яскравий макіяж, а також промениста посмішка ведучої.

Катя Осадча підкреслила спокусливі вигини розкішною святковою сукнею

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Вмикайте Світське життя просто зараз! В ефірі наш новорічний випуск! Сукня для святкового новорічного випуску @sol_angelann", - прокоментувала Осадча.

Шанувальники не змогли пройти повз атмсоферного кадру і поспішили залишити свої коментарі.

  • ви як завжди чудова чарівна та. завжди втілюєте приказку, що жінка як фрукт: з кожним роком стає спілішою та солодшою
  • Дуже гарна сукня
  • Катюша!Завжди милуюся вашими нарядами!!!Вашими капелюшками,взагалі-костюмами!!!
  • Ви неперевершена,Катю!)
  • Така блискуча, це для мене просто все! Як же я обожнюю весь цей блискіт :)
  • Розкішна
  • Неймовірно чарівна!)
  • Як завжди чарівні Катя!)
  • Кращий спосіб який я бачила на вас
  • яке атмосферне фото

Катя Осадча підкреслила спокусливі вигини розкішною святковою сукнеюКатя Осадча підкреслила спокусливі вигини розкішною святковою сукнею

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, ошатна Катя Осадча похвалилася "бойовою" готовністю до зустрічі Нового року 2020.

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