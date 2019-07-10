Катя Осадча зачарувала пастельною сукнею від українського дизайнера

У Києві відкрився один з найгучніших і масштабних музичних фестивалів у Східній Європі - Atlas Weekand. Стартував захід з дня української музики, на який завітала знімальна група передачі "Світське життя" на чолі з Катериною Осадчою. Телеведуча поспілкувалася з українськими зірками і зняла сюжет до нового випуску передачі.

"Музичний фестиваль починається з виступу новачків і легенд вітчизняного шоубізнесу, на цій сцені рівні всі", - розповіла вона в Instagram-stories блогу передачі підписникам.

Проте не тільки виконавці привернули увагу фанатів, але й образ самої ведучої. Для ефіру Катя вибрала сукню українського дизайнера Donezz в пастельних тонах. Верх сукні був оформлений сіткою, а низ — багатоярусної спідницею, романтичності образу додали невеликі рюші на ліфі. До сукні Катя взула легкі босоніжки на високому каблуці у відтінку, що повторює малюнок на сукні і захопила незмінний капелюшок — на цей раз солом'яний.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/svitsketv)

Оскільки погода в останні дні стоїть досить прохолодна, то не забула телеведуча і про верхній шар. В якості захисту від вітру та холоду, Катя обрала тренч в базовому кольорі беж, прикрашений вишивкою з ніжних квітів, що доповнило загальний ансамбль.

В Instagram знаменитість щедро поділилася знімками в компанії виконавців з фестивалю.

Нагадаємо, що Катя Осадча днями приємно здивувала і порадувала шанувальників прогулянкою по Києву з незвичайною гостею. Телеведуча взяла в компанію переможницю минулорічного Євробачення Нетту.

А ще 35-річна Катя Осадча не соромиться з'явитися перед публікою без мейкапу. Так, вона вразила своїх шанувальників сяючим зовнішнім виглядом без грама макіяжу.

Крім того, Катя Осадча показала розкішний літній образ на тлі не менш прекрасного заходу в Києві.