Катя Осадча в блузі-корсеті розсекретила плани після закінчення карантину

Катя Осадча проводить карантин у заміському будинку з коханими чоловіками - чоловіком Юрієм Горбуновим і синочком Іваном. Подружжя багато уваги приділяють дитині, насолоджуються свіжим повітрям і активними іграми у дворі, а також експериментують на кухні і показують шанувальникам свої кулінарні таланти. Так, нещодавно пара приготувала домашню піцу і зробили веселе селфи прямо на кухні. Також теледіва не забуває демонструвати стильні і яскраві луки - так, вона показала новий образ в Instagram, а заразом розповіла, чим вони з Юрієм в першу чергу займуться після закінчення карантину.

На знімку Осадча відображена, коли сидить на дивані в джинсах і оригінальній білій блузі з оголеними плечима, схожою на корсет. На обличчі телеведучої нанесено ніжний макіяж з акцентом на очі. Вона доповнила образ ланцюжком на шиї і модними шпильками у волоссі, яке прибрала назад.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Катя назвала 3 речі, які їм з чоловіком вже не терпиться зробити.

"Всі вже придумали, що одразу зробите після закінчення карантину, в першу чергу? У нас - поїхати до батьків, - з'їсти суші, :) - гуляти по центру Києва", - поділилася Осадча.

Підписники зірки почали розповідати про свої плани, а також захоплюватися її красою і милим луком в коментарях.

Як дівчинка на цьому фото

Я вибачаюсь, а хіба із закінченням карантину зникне небезпека їсти їжу, яку неможливо термічно обробити?

Фея

Катя - Ві красуня! Звідки такий гарний топ?

У мене теж бажання з'їсти суші. Мрію про це увесь карантин!

Як завжди чарівна і красива

зустрітися зі всіма, кого хочеться обійняти))

Зустріч з дорогими людьми і шопінг!

нереальна

У мене точно такі ж самі плани!)))))

Красуня

Шукати нову роботу

Полечу в Ніццу!

Катя, а чий білий топ на вас, підкажіть будь ласка, давно шукаю подібний

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином влаштували вилазку на природу і поділилися мальовничими фото.