Катаюся як кіт у маслі: Дантес трепетно привітав Дорофєєву з річницею весілля

Ведучий звернувся до дружини в п'яту річницю шлюбу
Володимир Дантес нещодавно відзначив свій день народження, а слідом за знаменною датою настала ще одна, не менш значуща – річниця весілля. В цьому році артист і його дружина Надя Дорофєєва святкують п'ять років подружнього життя! Володимир поділився щасливим фото співачки з сімейного архіву і пронизливим зізнанням в коханні.
Фото було зроблене під час відпочинку пари на екзотичному курорті. Надя позує на пляжі в купальнику з анімалістичним принтом. Вона міцно тримає чоловіка за руку і шле йому повітряний поцілунок в камеру.
"Кохана моя. Вчора, переглядаючи наші старі фотографії, ми з тобою вирішили, що роки нам йдуть на користь. Але мені здається, що це не заслуга років. А заслуга коохання! Я, як кіт у маслі, катаюся всі ці 5 років. У Вікіпедії сказано, що дерев'яне весілля - пропуск в більш усвідомлений і ще більш міцний шлюб. Ну що ж.. Цей фейсконтроль ми пройшли. Погнали тусити! Люблю тебе сильно!" - залишив зворушливе зізнання дружині артист. Надя не змогла встояти перед проникливою промовою чоловіка і опублікувала коментар зі смайлами у вигляді сердечок.
Володимир Дантес опублікував фото дружини на честь річниці весілля (фото: instagram.com/vladimirdantes)
До привітань приєдналися Маша Єфросиніна, Віра Брежева, шоумен Анатолій Анатоліч і дружина Дмитра Монатіка, Ірина. "Ви двоє абсолютно круті! Вітаю", - написала ведуча. "Любимки", - відзначилася під постом дружина Костянтина Меладзе.
Шанувальники пари прийшли в захват від ніжного і зворушливого звернення Володимира до дружини і залишили чимало теплих слів і побажань на адресу закоханих.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в червоному купальнику і Володимир Данес показали, як проводять спекотні дні вдома.