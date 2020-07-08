Катаюся як кіт у маслі: Дантес трепетно привітав Дорофєєву з річницею весілля

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ведучий звернувся до дружини в п'яту річницю шлюбу

Володимир Дантес нещодавно відзначив свій день народження, а слідом за знаменною датою настала ще одна, не менш значуща – річниця весілля. В цьому році артист і його дружина Надя Дорофєєва святкують п'ять років подружнього життя! Володимир поділився щасливим фото співачки з сімейного архіву і пронизливим зізнанням в коханні.

Фото було зроблене під час відпочинку пари на екзотичному курорті. Надя позує на пляжі в купальнику з анімалістичним принтом. Вона міцно тримає чоловіка за руку і шле йому повітряний поцілунок в камеру.

"Кохана моя. Вчора, переглядаючи наші старі фотографії, ми з тобою вирішили, що роки нам йдуть на користь. Але мені здається, що це не заслуга років. А заслуга коохання! Я, як кіт у маслі, катаюся всі ці 5 років. У Вікіпедії сказано, що дерев'яне весілля - пропуск в більш усвідомлений і ще більш міцний шлюб. Ну що ж.. Цей фейсконтроль ми пройшли. Погнали тусити! Люблю тебе сильно!" - залишив зворушливе зізнання дружині артист. Надя не змогла встояти перед проникливою промовою чоловіка і опублікувала коментар зі смайлами у вигляді сердечок.

Володимир Дантес опублікував фото дружини на честь річниці весілля (фото: instagram.com/vladimirdantes)

До привітань приєдналися Маша Єфросиніна, Віра Брежева, шоумен Анатолій Анатоліч і дружина Дмитра Монатіка, Ірина. "Ви двоє абсолютно круті! Вітаю", - написала ведуча. "Любимки", - відзначилася під постом дружина Костянтина Меладзе.

Шанувальники пари прийшли в захват від ніжного і зворушливого звернення Володимира до дружини і залишили чимало теплих слів і побажань на адресу закоханих.

Кращі

Будьте щасливі, хлопці

Ви наймиліші в світі!

Ваша любов це так красиво

Це так мило

Ну що за принадність

Ви неймовірні

Красунчики! Давайте вже кошенят

Як круто

Ві класна гармонічна пара

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в червоному купальнику і Володимир Данес показали, як проводять спекотні дні вдома.