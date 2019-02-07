"Картоплю посадила?": довгонога Нікітюк показала свою "дачу" на Мальдівах

Ведуча захопила яскравим фото з відпочинку

Известная украинская шоувумен и телеведущая Леся Никитюк, которая восхитила пикантной фотосессией в воде, уже вернулась с отдыха с райских Мальдивских островов, однако продолжает радовать поклонников красочными отпускными снимками. На этот раз юморная звезда решила показать всем подписчикам своего Instagram свою "дачу".

Леся поделилась фото, на котором она сидит под пальмой за деревянным столиком, который стоит прямо на песке, и любуется на лазурную воду. На звезде белый купальник и соломенная шляпа, при этом девушка игриво забросила ногу на ногу.

"На даче", - шутливо подписала публикацию Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники не стали отставать и подхватили шутку, тут же поинтересовавшись, посадила ли ведущая уже картошку. Многие также признались, что тоже хотели бы иметь такой "домик в деревне".

"Ох Лесичка, какая у Вас милая дача, цветочки сажаете? картошку копаете?";

"Какая красота! Лесечка, вы как всегда великолепны. Гармонии и Счастья Вам";

"Сейчас бы на вашу дачу))";

"Після Того як пополола картоплю";

"Нормальная такая дача!";

"Картошку посадила?";

"Класні фотообої на дачі";

"Хорошо сидим", - пишут комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк в черном купальнике и леопардовой легкой накидке высадила на Мальдивах собственную пальму.

Мы также писали, что Леся Никитюк взбудоражила сеть своим детским фото.

К слову, Леся Никитюк с трудом покидала сказочные Мальдивы, ведь отпуск в райском уголке земли подарил ей незабываемые эмоции.

Видео: РБК-Украина