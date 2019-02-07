"Картоплю посадила?": довгонога Нікітюк показала свою "дачу" на Мальдівах

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча захопила яскравим фото з відпочинку

Відома українська шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк, яка захопила пікантною фотосесією у воді, вже повернулася з відпочинку з райських Мальдівських островів, проте продовжує радувати шанувальників барвистими відпускними знімками. На цей раз весела зірка вирішила показати всім підписникам свого Instagram свою "дачу".

Леся поділилася фото, на якому вона сидить під пальмою за дерев'яним столиком, який стоїть прямо на піску, і милується на блакитну воду. На зірці білий купальник і солом'яний капелюх, при цьому дівчина грайливо закинула ногу на ногу.

"На дачі", - жартівливо підписала публікацію Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники не стали відставати і підхопили жарт, тут же поцікавившись, чи посадила ведуча вже картоплю. Багато також зізналися, що теж хотіли б мати такий "будиночок у селі".

"Ох Лесичка, яка у Вас мила дача, квіточки садите? картоплю копаєте?";

"Яка краса! Лесечка, ви як завжди чудові. Гармонії і Щастя Вам";

"Зараз би на вашу дачу))";

"Після Того як пополола картоплю";

"Нормальна така дача!";

"Картоплю посадила?";

"Класні фотообої на дачі";

"Добре сидимо", - пишуть коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк у чорному купальнику і леопардовій легкій накидці висадила на Мальдівах власну пальму.

Ми також писали, що Леся Нікітюк розбурхала мережу своїм дитячим фото.

До речі, Леся Нікітюк насилу покидала казкові Мальдіви, адже відпустка в райському куточку землі подарував їй незабутні емоції.

Відео: РБК-Україна