ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Картоплю посадила?": довгонога Нікітюк показала свою "дачу" на Мальдівах

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2019 - 13:27
"Картоплю посадила?": довгонога Нікітюк показала свою "дачу" на Мальдівах
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча захопила яскравим фото з відпочинку

Відома українська шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк, яка захопила пікантною фотосесією у воді, вже повернулася з відпочинку з райських Мальдівських островів, проте продовжує радувати шанувальників барвистими відпускними знімками. На цей раз весела зірка вирішила показати всім підписникам свого Instagram свою "дачу".

Леся поділилася фото, на якому вона сидить під пальмою за дерев'яним столиком, який стоїть прямо на піску, і милується на блакитну воду. На зірці білий купальник і солом'яний капелюх, при цьому дівчина грайливо закинула ногу на ногу.

"На дачі", - жартівливо підписала публікацію Нікітюк.

&quot;Картоплю посадила?&quot;: довгонога Нікітюк показала свою &quot;дачу&quot; на Мальдівах

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники не стали відставати і підхопили жарт, тут же поцікавившись, чи посадила ведуча вже картоплю. Багато також зізналися, що теж хотіли б мати такий "будиночок у селі".

"Ох Лесичка, яка у Вас мила дача, квіточки садите? картоплю копаєте?";

"Яка краса! Лесечка, ви як завжди чудові. Гармонії і Щастя Вам";

"Зараз би на вашу дачу))";

"Після Того як пополола картоплю";

"Нормальна така дача!";

"Картоплю посадила?";

"Класні фотообої на дачі";

"Добре сидимо", - пишуть коментатори.

&quot;Картоплю посадила?&quot;: довгонога Нікітюк показала свою &quot;дачу&quot; на Мальдівах&quot;Картоплю посадила?&quot;: довгонога Нікітюк показала свою &quot;дачу&quot; на Мальдівах

&quot;Картоплю посадила?&quot;: довгонога Нікітюк показала свою &quot;дачу&quot; на Мальдівах&quot;Картоплю посадила?&quot;: довгонога Нікітюк показала свою &quot;дачу&quot; на Мальдівах

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк у чорному купальнику і леопардовій легкій накидці висадила на Мальдівах власну пальму.

Ми також писали, що Леся Нікітюк розбурхала мережу своїм дитячим фото.

До речі, Леся Нікітюк насилу покидала казкові Мальдіви, адже відпустка в райському куточку землі подарував їй незабутні емоції.

Відео: РБК-Україна

"Вже тоді ноги від вух": Леся Нікітюк розбурхала мережу своїм дитячим фото "Королева ночі": чарівна Леся Нікітюк захопила пікантною фотосесією у воді
Новини України отдыхМальдивыЛеся Нікітюкведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся