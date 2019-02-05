Картинка з журналу: дружина Миколи Тищенко в бікіні захопила мальвничим фото

Алла Барановська показала знімок з басейну, зірвавши компліменти шанувальників

Обворожительная Алла Барановская, жена украинского ресторатора Николая Тищенко, которая наслаждается отдыхом в солнечном Таиланде с семьей, показала чувственное фото в бикини во время релакса в бассейне с прозрачной бирюзовой водой. Соблазнительным и эстетичным кадром она поделилась в Instagram.

Бизнесвумен и экс-модель в бикини цвета мокко и солнечных очках лежит на водной глади, а сам кадр сделан сверху, что делает его похожим на журнальную картинку.

"Растворилась в эмоциях на пару дней", - призналась Алла, добавив, что отказалась на этот период от соцсетей и мессенджеров.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Поклонники посчитали такой подход к жизни правильным, а также восхитились стройностью девушки и красочным кадром, который сразу же им понравился.

"Как круто отключиться на пару дней ото всех. Отдых заряжает на новые достижения. У Вас есть чему поучиться", "Обалденно", "Класс. Изумрудный цвет воды, очень красиво!", "Картинка из глянцевого журнала. Вы пример для нас", "Лучшая", - писали поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/allabonya)

Ранее Алла Барановская рассказала о хитростях, которые ей помогают худеть на отдыхе без особых затрат времени и усилий.

Напомним, что жена Николая Тищенко поделилась забавной историей, связанной с выбором ее гардероба. Алла Барановскя заказала купальник по своим меркам, но готовый вариант оказался ей не по размеру, хотя поклонники решили, что она несколько лукавит, ведь на фигуре экс-модели он сидел отменно.