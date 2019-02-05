Картинка з журналу: дружина Миколи Тищенко в бікіні захопила мальвничим фото

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Алла Барановська показала знімок з басейну, зірвавши компліменти шанувальників

Чарівна Алла Барановська, дружина українського ресторатора Миколи Тищенко, яка насолоджується відпочинком у сонячному Таїланді з сім'єю, показала чуттєве фото в бікіні під час релаксу в басейні з позорою бірюзовою водою. Спокусливим і естетичним кадром вона поділилася в Instagram.

Бізнесвумен і екс-модель в бікіні кольору мокко і сонячних окулярах лежить на водній гладі, а сам кадр зроблений зверху, що робить його схожим на журнальну картинку.

"Розчинилася в емоціях на пару днів", - зізналася Алла, додавши, що відмовилася на цей період від соцмереж і месенджерів.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Шанувальники назвали такий підхід до життя правильним, а також захопилися стрункістю дівчини і яскравим кадром, який одразу ж їм сподобався.

"Як круто відключитися на пару днів від усіх. Відпочинок заряджає на нові досягнення. У Вас є чому повчитися", "Класно", "Клас. Смарагдовий колір води, дуже красиво!", "Картинка з глянцевого журналу. Ви приклад для нас", "Найкраща", - писали шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Раніше Алла Барановська розповіла про хитрощі, які їй допомагають худнути на відпочинку без особливих витрат часу і зусиль.

Нагадаємо, що дружина Миколи Тищенко поділилася цікавою історією, пов'язаною з вибором її гардеробу. Алла Барановскя замовила купальник за своїми мірками, але готовий варіант виявився їй не за розміром, хоча шанувальники вирішили, що вона дещо лукавить, адже на фігурі екс-моделі він сидів чудово.