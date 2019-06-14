"Кардашьян так не працює": Леся Нікітюк блиснула фігурою в розкішній сукні

Леся Нікітюк і дня не проводить, щоб не показати своїм шанувальникам новий образ. Це вже перетворилося у своєрідну традицію від української телеведучої – "рубрика" від Лесі "мій образ дня". На цей раз ведуча показала образ в розкішній вечірній сукні. І навіть заінтригувала багатотисячну армію фанатів новим шоу!

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Нікітюк показала нове коротке відео. На ньому вона, як завжди, милується своїм яскравим відображенням у дзеркалі. Телеведуча приміряє вечірню сукню з розрізом і пікантною зоною декольте. Сукня повністю обшита бузковими паєтками, які переливаються на сонці всіма кольорами веселки. Виглядає дуже ефектно. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

"Кім Кардашьян так не працює, як я", - з гумором коментує відео Леся.

При цьому Нікітюк інтригує шанувальників новим шоу, яке має стартувати вже цієї осені на "Новому каналі". Однак на даний момент телеведуча не може ділитися всіма подробицями.

"Друзі, відкриємо завісу – продовжуємо шити наряди на запаморочливий проект, який стартує восени на "Новому каналі". Це абсолютно новий проект... Не буду відкривати завісу, а то ще мене візьмуть на штраф-майданчик. Але буде дуже красиво", - зазначає Леся.

До речі, незадовго до цього Нікітюк вже показувала не менш спокусливий образ. Тоді ведуча готувалася до зйомках фінального випуску нового сезону шоу "Хто зверху?". Никитюк знову записала відео, на яких красувалася в облягаючому спідниці і топі тілесного кольору. Вбрання як не можна краще підкреслило достоїнства фігури ведучої.

Також Леся Нікітюк показала, як трансформувалося мамине плаття. Більш того, Леся навіть знялася в одному з ефірів "Хто зверху?" в цьому вбранні. Вийшло дуже сучасно. Не скажеш, що сукня 70-х років минулого століття.