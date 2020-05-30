Карантин змінив вбрання навіть ведучих: Осадча показала неперевершений образ в масці

Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала новий "карантинний" лук для програми "Світське життя". У своєму Instagram ведуча показала стильний нюдовий костюм і доповнила образ капелюхом і маскою в тон.

Українська телеведуча показала новий образ, у якому їй належить працювати на зйомках нового випуску програми "Світське життя". На власному прикладі знаменитість продемонструвала, що навіть під час масочного режиму можна залишатися стильною. Для нового епізоду шоу ведуча обрала бежевий костюм, "човники" на підборах та капелюх. Образ ідеально доповнила маска в тон костюма.

На своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала пару нових фото. Судячи з фону на фотографіях, знімки зроблені на майданчику програми.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Зйомки в нових реаліях. Ми працюємо, щоб ви дивилися на нас у цю суботу в 23:10. Вмикайте "Світське життя", - написала ведуча у підписі до опублікованих знімків.

Фото: instagram.com/kosadcha

Шанувальникам сподобався новий образ телеведучої:

Стильна Катюша!

Дуже красиво.

Розкішний лук.

Яка стильна.

Красивий костюм, хто дизайнер?

Дуже непогано та ефектно з маскою придумано.

Скріншот коментарів

Варто відзначити, що до цього Осадча опублікувала архівне фото, на якому позує в компанії з Машею Єфросиніною. 25 травня телеведучій виповнився 41 рік. Єфросиніну просто-таки засипали привітаннями. І Осадча - не виняток!

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов зачарували весняними кадрами з сином.