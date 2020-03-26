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Що карантин робить з людьми: Маша Єфросиніна наочно показала на забавному колажі

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Телеведуча розвеселила мережу своїми "хроніками карантину"

Маша Єфросиніна регулярно ділиться з шанувальниками, як проходить її самоізоляція разом з родиною під час карантину. Суворі обмеження цього періоду, які, до речі, продовжили до 24 квітня, порушили багато планів телеведучої - так, 23 березня її чоловікові Тимуру Хромаеву виповнилося 45 років. Однак замість того, щоб відправитися разом з дітьми в Рим - саме такий подарунок підготувала коханому Маша - вони відсвяткували його ювілей у лісі з чаєм з термоса.

Однак Єфросиніна не втрачає оптимізму і намагається зарядити позитивом і своїх фоловерів. На цей раз вона вирішила наочно показати, що відбувається з жінкою під час ізоляції - на сторінці телеведучої в Instagram з'явився цікавий колаж під назвою "Хроніки карантину".

На ньому Маша показала, як вона виглядає на першому і другому тижні карантину. На першому фото знаменитість відображена на кухні в красивому рожевому платті з білим фартушком, при повному макіяжі і елегантним укладанням у стилі пін-ап. А ось на другому тижні її вигляд змінився - тепер дівчина позує в білих треніках, сірій трикотажній футболці, без макіяжу і з пучком брудного волосся на маківці, а також безглуздих окулярах.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери оцінили самоіронію ведучої і почали з гумором відзначати, що у них все точно так само і вони бояться уявити, що ж буде на третьому тижні.

  • А на третій тоді що буде?
  • Наберіться дівчинки натуральної краси це корисно
  • Життєво і правдиво 100%
  • Мені здається, зараз всі ті, хто сидить вдома так виглядає...
  • Хоч на косметиці економія!!!
  • Так, вже чиста правда!
  • Вау дужє файна дівчина красуня, Маша ти ангел
  • Схоже,що зачіска одна у нас усіх улюблена
  • Чим більше часу я проводжу вдома, тим більше схожа на безпритульну
  • Анонс до нового сезону серіалу "Чому жінки вбивають"
  • Аналогічно
  • Точно підмічено

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала найдієвіший антистрес на період карантину.

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