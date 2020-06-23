Без краплі макіяжу: Настя Каменських підкорила натуральною красою на фото з фламінго

Співачка порадувала шанувальників архівним кадром з подорожі
Настя Каменських регулярно ділиться в мережі яскравими і корисними публікаціями - співачка демонструє стильні луки, а також ділиться корисними порадами з харчування і тренувань. Артистка вже дуже скучила за подорожами і поки кордони закриті, іноді публікує архівні кадри з минулих поїздок. На свіжому знімку в своєму Instagram зірка постала без косметики, а також у незвичайній компанії.
На фото Настя зображена на тлі кількох рожевих фламінго - ймовірно, у зоопарку або ж природному парку. На артистці проста біла футболка і кепка, а на обличчі немає ні грама макіяжу. Вона мило посміхається на камеру, захоплюючи природною красою.
Настя Каменських показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)
"Хай ваш тиждень почнеться з краси! І при будь-яких обставин будьте такими ж безтурботними і елегантними, як фламінго", - побажала шанувальникам Каменських.
Користувачі мережі не поскупилися на теплі відгуки для улюбленої співачки.
Скріншот коментарів
Раніше Настя Каменських у прозорому топі поділилася списком диво-вправ для красивого тіла всього за 15 хвилин в день.
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Автор: Lite