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Без краплі макіяжу: Настя Каменських підкорила натуральною красою на фото з фламінго

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.06.2020 - 11:32
Без краплі макіяжу: Настя Каменських підкорила натуральною красою на фото з фламінго
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка порадувала шанувальників архівним кадром з подорожі

Настя Каменських регулярно ділиться в мережі яскравими і корисними публікаціями - співачка демонструє стильні луки, а також ділиться корисними порадами з харчування і тренувань. Артистка вже дуже скучила за подорожами і поки кордони закриті, іноді публікує архівні кадри з минулих поїздок. На свіжому знімку в своєму Instagram зірка постала без косметики, а також у незвичайній компанії.

На фото Настя зображена на тлі кількох рожевих фламінго - ймовірно, у зоопарку або ж природному парку. На артистці проста біла футболка і кепка, а на обличчі немає ні грама макіяжу. Вона мило посміхається на камеру, захоплюючи природною красою.

Без краплі макіяжу: Настя Каменських підкорила натуральною красою на фото з фламінго

Настя Каменських показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)

"Хай ваш тиждень почнеться з краси! І при будь-яких обставин будьте такими ж безтурботними і елегантними, як фламінго", - побажала шанувальникам Каменських.

Користувачі мережі не поскупилися на теплі відгуки для улюбленої співачки.

  • найкраща
  • класне фото
  • Яка краса, такі мімімішні
  • Красуня
  • Дякую за побажання. І Вам чудовою, сповненою приємних відчуттів, тижня!!!
  • Рожевий фламингоо
  • Відмінно, промениста ти наша
  • Краса
  • Настюша-ангелок
  • Супер! Взаємно! Фламінго - прекрасне творіння природи
  • Яка краса,втім,і фламінго теж

Без краплі макіяжу: Настя Каменських підкорила натуральною красою на фото з фламінго

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських у прозорому топі поділилася списком диво-вправ для красивого тіла всього за 15 хвилин в день.

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Автор: Lite

Теги Новини України Настя Каменськихпевец
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