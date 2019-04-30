Канікули в Тоскані: щасливі Осадча та Горбунов полонили італійською романтикою

Популярні телеведучі і щаслива подружня пара Катя Осадча та Юрій Горбунов обожнюють подорожувати у вільний від роботи час. В одному з інтерв'ю шоумен зізнався, що разом з дружиною вони присвячують рідкісні вихідні сімейному відпочинку, але не упускають можливості не сидіти на місці, а подивитися світ і побувати в інших містах і країнах. На великодні канікули пара вирушила в сонячну Італію. Вражене подружжя буквально завалило Instagram яскравими знімками, не втомлюючись демонструвати не тільки запаморочливі пейзажі Тоскани, але і щасливі селфі.

Так, Катя зізналася, що залишилася в захваті від місцевих пам'яток і шкодує, що не встигла насолодитися усіма красотами цього дивного італійського регіону. Вона запевнила, що отримала відмінний привід повернутися, адже вони з чоловіком вже встигли намітити план для наступної подорожі, а значить - новим пригодам бути!

Для активних прогулянок ведуча вибрала простий і зручний одяг – світлі джинси і джинсову куртку, червону кофту і практичні кеди.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Прекрасна Тоскана! За один день можна встигнути багато! Відвідати містечка з неймовірною атмосферою - Кастеліно ін Кьянті і Грев ін Кьянті, пообідати у знаменитого тосканського м'яка ясника Чечіні за великим загальним столом і з'єднання їсти кіло м яса у різному приготуванні (так, довелося їсти м'ясо) Доїхати до Сієни і зрозуміти, що кількох годин у цьому місті мало, тієї ві ласий, коли бачиш мур міста і розумієш, що дарма приїхав сюди під кінець дня. Неймовірна Тоскана, ми намітили план і обов'язклво повернемося", - пообіцяла вона.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Підписники знаменитості розділили її захоплення, зазначивши, що знімки у теледіви вийшли атмосферними і живими, сама вона виглядає на них щасливою і задоволеною, а значить подорож вдалося на славу.

"Ваші фото такі ж прекрасні і цікаві, як і "Світське життя"!", "Катерино, як красиво, який настрій! А атмосфера за загальним столом!", "Суцільний позитив!", "Катя, Ваш профіль - натхнення. Обожнюю життєрадісних і відкритих людей. Бажаю завжди залишатися на цій хвилі", "Красива ви пара!" - писали коментатори.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Чоловік Каті, Юрій також із задоволенням поділився кадрами з італійського вікенду, адже пара встигла подивитися немало, подорожуючи по Тоскані на авто з міста в місто.

"У будь-якому місті Італії є собор на piazza del Duomo. Цей, в центрі Сієни - надзвичайно красивий!" - підписав він романтичне фото з дружиною на фоні вражаючої уяву красою споруди.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники під знімком стали радити зайти в середину і насолодитися прекрасним інтер'єром собору, а також захопилися їх життєрадісною і позитивної парою.

"Надзвичайно колоритне місто з величною площею, ратушою і вузенькими цікавими вуличками! А собор всередині надзвичайний з колонами в африканському стилі. Гарна пара в чудовому місці!", "Гарна, позитивна пара", "Шикарна пара в прекрасному місці", "Рекомендую побувати в середині, краса неймовірна!", "Ви такі класнючі!" - відзначали фоловери.

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували Великдень у Флоренції, де відвідали місцевий український храм і освятили паски, привезені з рідного Києва.