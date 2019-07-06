"Мені б такі канікули": Потап приголомшив подорожжю з сином

Така екстремальна подорож має вдасться на славу, вважають прихильники
Про те, що український репер і продюсер Олексій Потапенко захопився гелікоптерами стало відомо зовсім нещодавно, на своїй сторінці в Instagram виконавець став ділитися кадрами з аеродромів на їх фоні і освідчуватися в коханні цьому виду транспорту.
Хобі знаменитості набирає обертів, про що свідчать нові фото Потапа в компанії з його сином Андрієм на борту гелікоптера. У підписі під знімком Потап вказав напрямок, куди вони летять.
Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)
"To in Odessa helicopter (В Одесу на гелікоптері — (пер. англ. примі ред.)" - свідчить підпис під фото.
Фото: (instagram.com/realpotap)
Шанувальники оцінили дороге і екстремальне захоплення артиста і побажали гарного відпочинку.
Нещодавно ми писали про те, що Потапа звинуватили в зраді, помітивши фото в Instagram з поцілунком з невідомою жінкою. Фото не на жарт спантеличило шанувальників.
Крім того, Потап нещодавно заінтригував "медовим місяцем" з солістом Rammstein, розмістивши під фото дивний хештег.