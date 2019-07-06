ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Мені б такі канікули": Потап приголомшив подорожжю з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2019 - 17:30
"Мені б такі канікули": Потап приголомшив подорожжю з сином
Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Така екстремальна подорож має вдасться на славу, вважають прихильники

Про те, що український репер і продюсер Олексій Потапенко захопився гелікоптерами стало відомо зовсім нещодавно, на своїй сторінці в Instagram виконавець став ділитися кадрами з аеродромів на їх фоні і освідчуватися в коханні цьому виду транспорту.

Хобі знаменитості набирає обертів, про що свідчать нові фото Потапа в компанії з його сином Андрієм на борту гелікоптера. У підписі під знімком Потап вказав напрямок, куди вони летять.

&quot;Мені б такі канікули&quot;: Потап приголомшив подорожжю з синомФото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

"To in Odessa helicopter (В Одесу на гелікоптері — (пер. англ. примі ред.)" - свідчить підпис під фото.

&quot;Мені б такі канікули&quot;: Потап приголомшив подорожжю з сином&quot;Мені б такі канікули&quot;: Потап приголомшив подорожжю з сином

Фото: (instagram.com/realpotap)

Шанувальники оцінили дороге і екстремальне захоплення артиста і побажали гарного відпочинку.

 
  • Синові буде що згадати і навіть розповісти в школі, мені б такі канікули в дитинстві, та й зараз
  • Як круто, дуже красиво, син дуже схожий на свого батька
  • Красиво
  • Потап мчить в Одесу))
  • Хлопці
  • Прям "50оттенков сірого "згадалися. Настю брали? - Настя завтра у Одесі, у неї концерт в Ібіці, а сьогодні Мішель там виступає, вони напевно її прилетіли підтримувати.
  • Полетіли на море?) - до Мішель на концерт .
  • Мені тут Брюса Уилиса нагадав

Нещодавно ми писали про те, що Потапа звинуватили в зраді, помітивши фото в Instagram з поцілунком з невідомою жінкою. Фото не на жарт спантеличило шанувальників.

Крім того, Потап нещодавно заінтригував "медовим місяцем" з солістом Rammstein, розмістивши під фото дивний хештег.

"Краще, ніж з Настею": Потап і Дорофєєва заінтригували шанувальників спільним фотосетом "Несподіваний хід": Дантес і Дорофєєва яскраво потролили Потапа
Новини України певецПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся