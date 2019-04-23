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Каменських і Потап відпочивають в Парижі в одному готелі? Шанувальники знайшли "зелений доказ" (відео)


Від чіпких очей шанувальників не вислизнула важлива деталь

Настя Каменських та Потап, схоже, знову "засвітилися" під час відпочинку. Принаймні шанувальники пари побачили одну значущу деталь на їх фото і відео, опублікованих на instagram-сторінках.

Так, буквально в один день на сторінках Каменських і Потапа з'явилися оновлення з Парижа. При цьому Потап опублікувала селфі з хештегом #paris на тлі Вандомській колони в історичному центрі столиці Франції.

Потап в Парижі на тлі Вандомської колони (фото: instagram.com/realpotap)

Цікаво, що пізніше в розділі сторіз Настя Каменських опублікувала кілька відео, зроблених як раз по приїзду в Париж. Так, співачка зняла свій розкішний готель всередині, а також під час виходу з нього. На відео чітко бачимо вже знайому Вандомську колону!

Спостережливі шанувальники пари відразу ж відзначили цю деталь!

На відео Насті Каменських з готелю бачимо Вандомську колону, а також на козирку назва готелю - "Рітц"

І все ж робити якісь висновки ще рано. Звичайно, про роман співачки і репера вже давно пліткують. Самі виконавці поки що ніяк не коментують ці чутки, а від прямих запитань йдуть. Більш того, ні Настя, ні Потап ніяк не коментують своє особисте життя в пресі, обмежуючись лише загальними фразами.

Тому не можна достовірно стверджувати, що Настя Камеснких і Потап відпочивають разом. Можливо, пара вирушила на якийсь корпоратив або спільний виступ.

Зате можна більш докладно розглянути відпочинку Насті. Так, за опублікованим відео також стає ясно, що Каменських зупинилася в готелі "Ріц" в Парижі, навпроти якого і знаходиться Вандомська колона. Одна ніч у цьому готелі обійдеться мінімум в $1000.

Також Настя вже прогулялася по Парижу і зробила знакове фото в цьому місті - з Ейфелевою вежею.

Нагадаємо, раніше Каменських в тренчі захопила зовнішнім виглядом.

До речі, Настя Каменських продемонструвала насичене тренування в залі, показавши, які вправи зазвичай виконує.

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