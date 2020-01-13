Каменських показала, як вони з Потапом проводять відпустку в улюбленій Мексиці (відео)

Співачка поділилася барвистим відео з коханим чоловіком
Яскрава парочка Потап і Настя Каменських вже вдруге вирушили у відпустку в Мексику, де поєднують пляжний відпочинок з робочими моментами. Співачка активно розвиває свою кар'єру в Латинській Америці і успішно просуває свої композиції на місцевому ринку. А також встигає насолодитися пляжним релаксом в Тулумі з коханим чоловіком, який зараз поїхав в Канкун, щоб провести час з сином Андрієм. Хлопчик відпочиває там з мамою Іриною Горовою і зведеною сестрою Наталкою.
Настя тим часом вирішила показати шанувальникам, як проходить її довгоочікувана відпустка. На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала барвисте відео, від якого так і віє щастям і любов'ю.
У ролику показано, як Каменських і Потап катаються на велосипедах, милуються біля басейну, біжать по пляжу і інші милі спільні моменти.
"Mexico time. Ось так ми проводимо свою довгоочікувану відпустку в улюбленій Мексиці. А що б ви вибрали для відпочинку взимку? Гори, сніг і лижі/сноуборд або пляж, океан і сонце? Напишіть мені в коментарях", - написала артистка під публікацією.
Відео: Настя Каменських і Потап в Мексиці (instagram.com/kamenskux)
Шанувальники залишилися зачаровані милим відео і поспішили залишити свої відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, спокуслива Настя Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні на відпочинку в Мексиці.